Ο Παναθηναϊκός με Ράφα Μπενίτεθ, ο Ολυμπιακός με Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το ελληνικό πρωτάθλημα θα «έχει» τους δύο προπονητές, με ένα πολύ σπάνιο επίτευγμα.

Ο Παναθηναϊκός κάλυψε τις απαιτήσεις του Ράφα Μπενίτεθ και ο Ισπανός, είναι έτοιμος να υπογράψει στους «πράσινους» και έτσι, να συναντήσει στην Ελλάδα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Γιατί ξεχωρίζουμε τον προπονητή που έχει ο Ολυμπιακός;

🚨 Jose Luis Mendilibar has become only the second manager to have won a major European Trophy in consecutive seasons with different clubs after Rafa Benitez!



1️⃣ Benitez (Valencia 2004 UEFA Cup, Liverpool 2005 UCL).



2️⃣ Mendilibar (Sevilla 2023 UEL, Olympiacos 2024 Conference). pic.twitter.com/LIOpNtWBl0 — The European Football Express (@TheEuroFE) May 29, 2024

Αφενός γιατί είναι ο «αιώνιος αντίπαλος» του Παναθηναϊκού και αφετέρου, Ράφα Μπενίτεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν ένα ιστορικό επίτευγμα να τους συνδέει.

Τόσο σπάνιο, που στα 85 χρόνια των 2+ διοργανώσεων της UEFA, μόνο αυτοί το έχουν καταφέρει. Τι είναι αυτό; Οι back-to-back κατακτήσεις ευρωπαϊκού τροπαίου, αλλά με διαφορετική ομάδα!

Η απίστευτη σύμπτωση που «συνδέει» Μπενίτεθ, Αλόνσο και Βιτόρια! Κι όμως, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει κάτι κοινό, που τον συνδέει με τους δύο τελευταίους ξένους προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός: τον Ντιέγκο Αλόνσο και τον Ρουί Βιτόρια.

Ανά τα χρόνια, ο Μπενίτεθ έχει προπονήσει πολλές και πολύ μεγάλες ομάδες: Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Έβερτον, Τσέλσι, είναι μερικές από αυτές.

Παρ’ όλο που έχει κατακτήσει στο σύνολο 13 συνολικά τρόπαια στην καριέρα του, δύο είναι αυτά που ξεχωρίζουν και για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο.

Το πέρασμα του Ισπανού προπονητή από τη Βαλένθια, ήταν κάτι παραπάνω από ονειρεμένο τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογο. Τα τρία χρόνια που κάθισε στον πάγκο των «νυχτερίδων» (2001-2004) ο Μπενίτεθ έφερε στην πόλη δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο UEFA. Ο ευρωπαϊκός τίτλος το 2004, ήταν και το τελευταίο πράγμα που έκανε στη Βαλένθια, πριν πάρει τον δρόμο για τη Λίβερπουλ.

Στο Νησί επίσης πανηγύρισε συνολικά τρεις τίτλους. Αυτός που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι το Champions League του 2005, στην πρώτη χρονιά της συνεργασίας των δύο πλευρών και σ’ έναν από τους πιο τρελούς τελικούς που έχουμε δει.

Κάπως έτσι λοιπόν ο Ράφα Μπενίτεθ έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που κερδίζει δύο διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τίτλους με δύο διαφορετικές ομάδες.

Σε αυτά τα χνάρια «πάτησε» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όταν κατέκτησε το Conference League με τον Ολυμπιακό το 2024, ενώ τη χρονιά που προηγήθηκε πήρε το Europa League με τη Σεβίλλη!

Από την ημέρα διεξαγωγής τουλάχιστον δύο διοργανώσεων υπό την αιγίδα της UEFA, δηλαδή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1955) και του Κυπέλλου Κυπελλούχων (1960), μόνο ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το έχουν καταφέρει.

Μόνο αυτοί, δηλαδή, σε μία πορεία 85 ετών στην ιστορία των μεγάλων διοργανώσεων της UEFA. Δύο προπονητές που το 2025, εργάζονται στην Ελλάδα.