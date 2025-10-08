Το εντυπωσιακό αήττητο σερί της Κρίσταλ Πάλας έφτασε στο τέλος του!
Από την προηγούμενη σεζόν, έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με τις επιτυχίες της, κατακτώντας το FA Cup και συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ομίλους διοργανώσεων της UEFA.
Την ίδια ώρα, οι «αετοί» σημείωσαν ένα απίθανο ρεκόρ. Συγκεκριμένα έμειναν για 19 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα, το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία τους, ξεπερνώντας ακόμα και την επίδοση του 1969. Ωστόσο, η πορεία αυτή είχε παρόμοιο τέλος με το παρελθόν.
Σύμφωνα με το «The Athletic», στις 16 Αυγούστου 1969, η Έβερτον κατάφερε να διακόψει το αήττητο σερί της Κρίσταλ Πάλας στο Goodison Park, «σβήνοντας» τις προσπάθειες 18 αγώνων. Εκείνη την εποχή, η Έβερτον είχε μια εξαιρετική ομάδα και στο τέλος της σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας.
Τώρα, πολλά χρόνια μετά, παρατηρούμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αν και η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ δεν είναι φαβορί για τον τίτλο, κατάφερε και πάλι να βάλει… φρένο στην αήττητη πορεία της Κρίσταλ Πάλας και πάλι στην έδρα της.
Το εντυπωσιακό είναι ότι όπως και πριν από περίπου 56 χρόνια, η αναμέτρηση έληξε 2-1, με την Έβερτον να ανατρέπει το σκορ.
Είναι απλώς μια σύμπτωση ή ένα παιχνίδι της μοίρας στη διαδρομή της Κρίσταλ Πάλας;
Όποια κι αν είναι η αλήθεια, είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει!