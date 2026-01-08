Ο Βίκτορ Όσιμεν σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και είναι κοντά στον φτάσει και σε ένα… ελληνικό ρεκόρ!

Ο Βίκτορ Όσιμεν έχει πάρει… φόρα και δεν σταματάει πουθενά! Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής εντυπωσιάζει, καθώς «οδηγεί» τη Νιγηρία, αφού έχει σκοράρει ήδη τρεις φορές.

Κάθε γκολ του είναι και ένα παραπάνω «βήμα», ώστε να φτάσει κοντά σε ένα «άπιαστο» για αρκετά χρόνια ρεκόρ.

Μία κορυφή, που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να την… ακουμπήσει και μάλιστα έχει «ελληνικό χρώμα»!

Τι «κυνηγάει» ο Βίκτορ Όσιμεν

Αυτή τη στιγμή, ο ποδοσφαιριστής της Γαλατάσαραϊ έχει σκοράρει συνολικά 34 φορές, με το εθνόσημο στο στήθος. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, αν αναλογιστούμε πως είναι στη δεύτερη θέση στην ιστορία της πατρίδας του.

Για να «ισοφαρίσει» και να «πιάσει» την πρωτιά θα πρέπει να δει στα «ίσα» έναν «Έλληνα»!

Ο Ρασίντ Γιεκινί είχε έρθει στην πατρίδα μας στο μακρινό 1994 για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Σε μία αρκετά δαπανηρή μεταγραφή, καθώς οι Πειραιώτες έδωσαν 2.720.000 ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο παρουσίας του στο Λιμάνι, είπε «αντίο», με τη Σπόρτινγκ Χιχόν να προσφέρει 150.000 ευρώ.

Μπορεί στην Ελλάδα να μην έθελξε με την απόδοσή του, αλλά τα όσα έκανε με την εθνική του ήταν «μαγικά»!

Όσες φορές πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της σκόραρε συνολικά 37 φορές και -μέχρι στιγμής- κανένας άλλος δεν τον έχει… προλάβει!

Μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, να έχουν περάσει αρκετοί ποδοσφαιριστές από την εθνική Νιγηρίας, όμως κανένας δεν μπόρεσε να φτάσει τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Ωστόσο, με τον ρυθμό που σκοράρει ο Βίκτορ Όσιμεν, δεν θα είναι καθόλου περίεργο, αν σε λίγο καιρό έχουμε και άλλον παίκτη στην κορυφή.