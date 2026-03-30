Μέχρι και τη Νότιο Αφρική έφτασε ο Βασίλης Γκούμας πριν γίνει μεγάλος και τρανός.

Ο χάρτης ζωής του Βασίλη Γκούμα που έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή αφήνοντας τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ φτωχότερο μπορεί να είχε για σημεία αναφοράς την Αθήνα και τον Βόλο, ωστόσο δεν ήταν τα μοναδικά σε αυτό το ταξίδι που κράτησε πάνω από 20 χρόνια. Δεν ήταν οι μοναδικές πινέζες καρφιτσωμένες.

Ο «Αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ» όπως λέγεται πως αυτοχαρακτηρίστηκε και του έμεινε, μία πραγματική καλαθομηχανή που έσπασε το φράγμα των 10.000 πόντων σε μια εποχή που ακόμα δεν ύπήρχε τρίποντο, ξεκίνησε να φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια από τον τοπικό Ολυμπιακό της Μαγνησίας.

Ωστόσο όπως συνέβαινε και με αρκετούς πιτσιρικάδες από την επαρχία εκείνη την εποχή αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, δεν άργησε και τόσο να κατηφορίσει προς την πρωτεύουσα, την Αθήνα.

Ο Βασίλης Γκούμας συνδύασε την τεράστια καριέρα του κυρίως με τον Πανελλήνιο, ο οποίος υπήρξε κραταιά δύναμη της «πορτοκαλί θεάς» κατά τα παιδικά-εφηβικά του χρόνια καθώς και την ΑΕΚ στην οποία αγωνίστηκε από το 1979-1985 και με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου το 1981. Του μοναδικού τροπαίου στην πολύ σπουδαία του καριέρα εντός των τειχών. Εκεί όπου άφησε το στίγμα του.

Καθώς εκτός μπορεί να μην έμεινε πολύ αλλά έγινε… Γκιούλιβερ της Αφρικής.

Βασίλης Γκούμας και ελληνικό μπάσκετ: Συ μου χάραξες πορεία Βαρύ το πένθος για το ελληνικό μπάσκετ που έχασε τον άνθρωπο που έσπασε τα σύνορα του κόσμου πριν τους Γκάλη, Γιαννάκη. Τον «Αυτοκράτορά» του, Βασίλη Γκούμα.

Από χίλια κύμματα πέρασε τη δεκαετία του 60′ η σχέση του αείμνηστου Βασίλη Γκούμα με τον Πανελλήνιο, στον οποίο αγωνίστηκε από το 1963 μέχρι και το 1979 με μερικά ωστόσο διαλείμματα. Διαλείμματα που τον βρήκαν να παίζει μπάσκετ στην… Αφρική.

Κάποια ρήξη με τη διοίκηση του Πανελληνίου και για προσωπικούς λόγους, έφεραν το 1963 τον Βασίλη Γκούμα στην Αιθιοποία και τον τοπικό Ολυμπιακό της Αντίς Αμπέμπα. Του συλλόγου της πολυπληθούς τότε ελληνικής παροικίας που υπήρχε στην αφρικανική ήπειρο.

Το εισιτήριο ήταν μετ’ επιστροφής για την Ελλάδα και τον Πανελλήνιο, πλην όμως η αφρικανική ήπειρος αποτέλεσε το… καταφύγιο του Βασίλη Γκούμα. Σύντομο πέρασμα από τη Νότιο Αφρική και το Γιοχάνεσμπουργκ για το Corinthians Greek Sporting Club, πριν κατοικοεδρεύσει ξανά στην Αιθιοποία.

Τα πήγαινε-έλα του Γκούμα στην Αφρική είχαν γίνει πλέον συχνά. Όντας σε αντιπαράθεση με την διοίκηση του Πανελληνίου ξανά το 1970 και κυρίως λόγω της τιμωρίας του από την Εθνική ομάδα, ο «Αυτοκράτορας» μάζεψε τα μπογαλάκια και τα ταλέντα του ξανά για την Μοζαμβίκη αυτή τη φορά και την Σπόρτινγκ Κλούμπε ντε Λοουρένσο Μάρκες, στο σημερινό Παπούτο.

Είχε δύο προτάσεις στα χέρια του και επέλεξε την προαναφερθείσα ομάδα λόγω καλύτερων οικονονικών απολαβών. Μερικά χρόνια αργότερα είχε δηλώσει στην Αθλητική Ηχώ για την άγνωστη αφρικανική του εμπειρία πως… «Έπαιξα περί τα δέκα παιχνίδια με την Σπόρτινγκ. Σε κάθε αγώνα σημείωνα 35 έως 40 πόντους. Στο τουρνουά που έγινε στο διάστημα που βρισκόμουν στη Μοζαμβίκη, η ομάδα μου αναδείχθηκε πρώτη. Η Ντεπορτίβο, η οποία ήταν η πιο επικίνδυνη αντίπαλος, είχε φέρει δύο Αμερικανούς, αλλά δεν τα κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση.»

Όλα αυτά πριν επαναπατριστεί, περάσει μία δεκαετία αδιάκοπα στην Κυψέλη και τον ιστορικό Πανελλήνιο, για να έρθει αργότερα η ώρα της ΑΕΚ.