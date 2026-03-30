Βαρύ το πένθος για το ελληνικό μπάσκετ που έχασε τον άνθρωπο που έσπασε τα σύνορα του κόσμου πριν τους Γκάλη, Γιαννάκη. Τον «Αυτοκράτορά» του, Βασίλη Γκούμα.

Φτωχότερες είναι από σήμερα οι γειτονιές του επίγειου αυτού κόσμου και δη της ελληνικής καλαθοσφαίρισης αφού από αυτές «έφυγε» μία τεράστια προσωπικότητα του χώρου.

Χωρίς την αμαρτία – όπως τραγουδούσε η Λυδιά Γιώτα – ο Βασίλης Γκούμας χάραξε πορεία στο ελληνικό μπάσκετ αναμφισβήτητα. Το έκανε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο.

Ήταν ο άνθρωπος-αλυσίδα ανάμεσα στην τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ του 1968 και της «χρυσής» εποχής του ελληνικού μπάσκετ με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα υπόλοιπα παιδιά.

Λίγο πιο κάτω από τα Πατήσια, στην μποέμ εδώ και αρκετές δεκαετίες με τα πάνω και τα κάτω της Κυψέλη, ανέτειλε το «άστρο» του «Μπίλι» που φόρτωνε με τεράστια συνέπεια τα αντίπαλα καλάθια.

Τόσο που όταν αποφάσισε να κρεμμάσει τα παπούτσια του και να βγει από τις 4 γραμμές μετά από 20+ χρόνια καριέρας – όχι επαγγελματικής γιατί δεν ήταν τέτοιο το μπάσκετ στην εποχή του – ο Βασίλης Γκούμας είχε σημειώσει πάνω απο 10.000 πόντους στη μεγάλη κατηγορία.

Επίδοση που όπως είναι λογικό και επόμενο, έμεινε ανεξίτηλη στο πέρασμα των χρόνων. Πρόκεται για έναν τεράστιο αριθμό, τον οποίο μονάχα ο απίθανος Νίκος Γκάλης μπόρεσε να τον ξεπεράσει.

Κατά τρόπον τινά, ο Βασίλης Γκούμας θα μπορούσε να χαρακτιριστεί ως «πιονέρος». Αν και στα χαρτιά και στη στενή του έννοια δεν ήταν τέτοιος.

Ο Τρόντζος τον είχε προλάβει στην Μικτή Ευρώπης όπου κλήθηκε και αγωνίστηκε ο «Αυτοκράτορας». Προσωνύμιο το οποίο θρυλείται πως κόλλησε ο ίδιος στον εαυτό του με την φράση «Εγώ είμαι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ». Και ποιος μπορεί να τον πει παράφρον πριν την εμφάνιση του Γκάλη, όντας ο πρώτος που ξεπέρασε το φράγμα των 10000 πόντων στη μεγάλη κατηγορία, με τη φανέλα της ΑΕΚ;

Πάντως ο Φαίδων Κωνσταντουδάκης μετά το τεράστιο αυτό επίτευγμά του, τον είχε χαρακτρίσει «καλαθοκένταυρο». Εξαιρετικά εύστοχο θα έλεγε κανείς.

‘Οπως σημείωσε και η «Ένωση» στην συλληπητήρια ανακοίνωσή της, ο… ταξιδευτής Βασίλης Γκούμας, αγωνίστηκε στη Μικτή Ευρώπης μαζί με ΜΥΘΟΥΣ του αθλήματος, έχοντας για συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ και άλλους.

Η «μυθοποίησή» του εκεί όπου οι φήμες για μία καλαθομηχανή έγιναν από ψίθυροι… ανακοινωθέν και στριμωχνόταν κόσμος και κοσμάκης για να τον δει από κοντά, έγινε στη δεκαετία των 60’s με την φανέλα του Πανελλήνιου ενώ στη «δύση» της τεράστιας καριέρας του αγωνίστηκε – μέχρι και τα 41 του – για τον Ηλυσιακό.

Με την Εθνική ομάδα, τα χρώματα της οποίας φόρεσε σε 114 συμμετοχές, έκανε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή, όντας ο 8ος της σκόρερ μέχρι και σήμερα με 1641 πόντους.

Εκτός από την τεράστια αγωνιστική του αξία που «καθρεφτίζεται» σε κλήση μέχρι και της Μικτής Κόσμου σε αγώνα επίδειξης, διακρινόταν για τον ηγετικό του χαρακτήρα και το χιούμορ του.

Ο Παγκόσμιος Βασίλης Γκούμας, πριν αγωνιστεί για την ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε και το Κύπελλο του 1981 πριν την «χρυσή» εποχή του Άρη και του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, έπαιξε μπάσκετ στην Αφρική και πιο συγκεκριμένα σε Νότιος Αφρική, Αιθιοποία και Μοζαμβίκη.