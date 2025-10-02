O Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τον Φράνκο Μπαλντίνι. Έναν άνθρωπο, γνωστό στο ποδοσφαιρικό κοινό, που κάποτε είχε κάνει τον Έρικ Λαμέλα την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τότεναμ!

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να προσθέσει ένα πολύ «βαρύ» όνομα στο οργανόγραμμά του. Ο Φράνκο Μπαλντίνι ήρθε σε συμφωνία με τους «πράσινους» και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση για να ξεκινήσει η συνεργασία τους.

Μιλάμε για έναν άνθρωπο, που έχει «ζήσει» πολλά στον επαγγελματικό αθλητισμό, καθώς έχει δουλέψει σε «θηρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε την πορεία του στη Ρόμα, καθώς από το 1999-2005 αποτέλεσε τον διευθυντή ποδοσφαίρου.

Credits: Associated Press / Alamy Stock Photos

Στη συνέχεια πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης για έναν χρόνο, πριν έρθει η «πρόκληση» της εθνικής Αγγλίας, έχοντας τον ρόλο που είχε και στην Ιταλία.

Το 2011 επέστρεψε σε… γνώριμα λημέρια, καθώς οι «τζιαλορόσι» του έδωσαν ρόλο CEO για δύο σεζόν.

Μετά από δύο χρόνια αποχώρησε για να πάει στην Τότεναμ, όπου έκατσε μέχρι το 2015, πριν επιστρέψει το 2016 και πάλι στη Ρόμα, αναλαμβάνοντας τη θέση του προπονητή για δύο χρόνια!

Όπως καταλαβαίνει κανείς μιλάμε για ένα «πλούσιο» βιογραφικό. Μάλιστα, σε όλη του τη σταδιοδρομία είχε «μετατρέψει» τον Έρικ Λαμέλα στην ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τότεναμ, βάσει Transfermarkt!

Credits: Associated Press / Alamy Stock Photos

H μεταγραφή του Μπέιλ και το ρεκόρ του Λαμέλα

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω, περίπου 12 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στο καλοκαίρι του 2013. Η Ρεάλ Μαδρίτης πυροδοτούσε μία «βόμβα», καθώς ο Γκάρεθ Μπέλι μετακόμιζε στην Ισπανία έναντι 101.000.000 ευρώ!

Η Τότεναμ, για να καλύψει το κενό του έκανε αρκετές μεταγραφές. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής από τη Ρόμα!

Ο λόγος φυσικά για τον Έρικ Λαμέλα. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός είχε «κοστίσει» 30 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή!

Τα περισσότερα από κάθε άλλον για τα «σπιρούνια», μαζί με τον Ρομπέρτο Σολδάδο, που πήρε μεταγραφή το ίδιο καλοκαίρι!

Ποιος ήταν «υπεύθυνος» για αυτές τις μεταγραφές; Ο Φράνκο Μπαλντίνι! Κι όμως, ο Ιταλός είχε «τρέξει» τις διαδικασίες, ώστε η Τότεναμ να αποκτήσει τον Έρικ Λαμέλα για ένα ποσό-ρεκόρ για την εποχή εκείνη.

Άλλωστε, ο ίδιος είχε εξαιρετικές επαφές με τη Ρόμα, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο!