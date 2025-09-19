Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε ακόμα ένα «παράσημο» στο βιογραφικό του και το Ole.gr σάς «θυμίζει» τη μέρα, που τον αποθέωσε ο Κόμπι Μπράιαντ!

Η Εθνική τα κατάφερε! Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, μπόρεσε να φτάσει στα ημιτελικά μίας μεγάλης διοργάνωσης! Κι όχι, μόνο αυτό καθώς κατέκτησε την 3η θέση του EuroBasket!

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βασίλης Σπανούλης μπόρεσε να προσθέσει ακόμα ένα «παράσημο» στο βιογραφικό του. Αυτή τη φορά, μπορεί να μην το έκανε ως αθλητής, αλλά τα κατάφερε ως προπονητής.

Για αυτόν τον λόγο, το Ole.gr άνοιξε το… ντουλάπι των αναμνήσεων και σας «θυμίζει», όταν ο Κόμπι Μπράιαντ εξέφραζε με μεγάλη βεβαιότητα, πως ο «Kill Bill» θα μπορέσει να πετύχει στην καριέρα του!

O Σπανούλης το είχε «προβλέψει»: Η αφιέρωσή του στην Ελλάδα & τα «προφητικά» τηλεφωνήματα Η Εθνική τα κατάφερε! Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το μετάλλιο της «γαλανόλευκης» αποκάλυψε ότι είχε «προβλέψει» αυτή τη στιγμή, ενώ αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλη τους Έλληνες!

«Είναι αυτός, που θα σας… σκοτώσει»

Ο «θρύλος» του NBA, συχνά-πυκνά στις συνεντεύξεις του έβαζε και λίγο «άρωμα» Ελλάδας! Σε μία από τις πολλές ατάκες, που έχει «μοιράσει» μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη.

Αυτό έγινε σε μία συνέντευξή του στην εφημερίδα της «MARCA». Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε μιλήσει για το τι κάνει πριν τους αγώνες.

Ο Αμερικανός είχε τονίσει πως μελετάει όλους τους αντιπάλους του και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο νυν τεχνικός της Μονακό και της Εθνικής Ελλάδας.

Όταν τον ρώταγαν: «Ποιος είναι ο Σπανούλης;», είχε δώσει μία επική απάντηση. Με τον αδικοχαμένο μπασκετμπολίστα να λέει: «Αυτός που θα σας… σκοτώσει»!

Τα χρόνια πέρασαν και ο Βασίλης Σπανούλης κατέληξε να είναι τρεις φορές MVP Final-4, έχοντας τρεις Euroleague, με πολλούς εγχώριους τίτλους, αλλά και επιτυχίες με την Εθνική, πλέον ως παίκτης και προπονητής!

Σίγουρα, κάτι θα είχε… δει ο Κόμπι Μπράιαντ στον «Kill Bill»!

Aναλυτικά, τι είχε πει ο Κόμπι Μπράιαντ, για τον Βασίλη Σπανούλη:

«Όταν ήμουν στην Εθνική ομάδα προετοιμαζόμουν για κάθε παιχνίδι, ήθελα να είμαι έτοιμος. Μελετούσα πως παίζουν κάποιοι παίκτες όπως ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης και ο Μπαρμπόσα.

Ορισμένοι μάλιστα με ρωτούσαν. ‘Μα τι κάνεις εκεί;’ Τους απαντούσα ότι μελετάω τον Σπανούλη. Και θυμάμαι να μου λένε, ‘ποιος είναι ο Σπανούλης;’ Αυτός που θα σας σκοτώσει τους έλεγα».