«Στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή». Κάπως έτσι περιγράφονται επακριβώς όσα βίωσε το 2020 ο Σλάβκο Βίντσιτς, που θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής.

Ο Σλάβκο Βίντσιτς πριν από έξι χρόνια βίωσε μία απίθανη «περιπέτεια», όμως το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00) θα ζήσει την ύψιστη τιμή για έναν διαιτητή. Είναι εκείνος που επιλέχθηκε για να διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Κατά την στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματός του ως ο διαιτητής της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Σλοβένος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Παρ’ όλα αυτά, πριν φτάσουμε στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, αξίζει να γυρίσουμε το ρολόι πίσω στον Μάιο του 2020. Τότε, που βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή και συνελήφθη από την αστυνομία!

Ο Εμπαπέ «πρόλαβε» να μπει σε… κλειστή λίστα του Μουντιάλ, που -προς το παρόν- απουσιάζει ο Μέσι! Ο Κιλιάν Εμπαπέ σταμάτησε στα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και πλέον, ανήκε σε μία ξεχωριστή λίστα, μαζί με μόλις άλλους τρεις ποδοσφαιριστές. Θα προλάβει ο Λιονέλ Μέσι;

Τις τελευταίες ώρες, με αφορμή το γεγονός ότι θα σφυρίξει στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, έχει κυκλοφορήσει αρκετά στα social media η συγκεκριμένη ιστορία του Σλάβκο Βίντσιτς. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να επισημανθεί πως επρόκειτο για μία εντελώς λανθασμένη σύλληψη!

Στην πραγματικότητα, ο Σλοβένος ρέφερι δεν κατηγορήθηκε ποτέ για συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, ενώ φυσικά δεν είχαν γίνει ποτέ έρευνες σε βάρος του.

Τι συνέβη λοιπόν; Ο Βίντσιτς συνελήφθη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς βρέθηκε σε ένα μέρος, όπου η αστυνομία έκανε έφοδο και προχώρησε σε συλλήψεις, στο πλαίσιο έρευνας που είχε διεξάγει, για ένα κύκλωμα πορνείας, ναρκωτικών και παράνομης κατοχής όπλων.

🚨😳 Back in 2020, Slavko Vinčić, the referee for the 2026 World Cup final, was caught up in one of Europe's biggest police operations after accepting an invitation to a gathering in Bosnia and Herzegovina. Unbeknownst to him, the location was under investigation as part of an… pic.twitter.com/EWLfwkKJaJ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 18, 2026

Παρ’ όλα αυτά, μετά την επίσημη κατάθεση που έδωσε, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς καμία κατηγορία, καθώς δεν είχε καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με αρκετούς ακόμα ανθρώπους, που έτυχε να βρεθούν σε αυτό το μέρος, τη… λάθος στιγμή. Μάλιστα, ο Βίντσιτς τόνιζε πως επισκέφθηκε το συγκεκριμένο μέρος, κατόπιν πρόσκλησης που δέχθηκε.

Η συγκεκριμένη «περιπέτεια» δεν επηρέασε ποτέ τη διαιτητική καριέρα του Βίντσιτς, αφού το τοπίο είχε «ξεκαθαρίσει» ήδη από πολύ νωρίς.

Και πλέον, μετά από χρόνια ανέλιξης στον χώρο του, ήρθε η στιγμή να σφυρίξει σε έναν τελικό Μουντιάλ.