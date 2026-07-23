Η Πάκσι έχει πάρει μία ασυνήθιστη απόφαση, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του κλαμπ στον δρόμο που «χάραξε» η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να περάσει από το εμπόδιο της Πάκσι, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν το περιθώριο λάθους σε αυτή τη διάδρομο, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού, αποχαιρετούν οριστικά και την Ευρώπη τη φετινή σεζόν.

Απέναντί τους, πάντως, δεν θα βρουν μία συνηθισμένη ομάδα. Η Πάκσι, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα Ουγγαρίας στην τρίτη θέση, πίσω από τη Φερεντσβάρος και την πρωταθλήτρια Γκιορ.

Ανέβηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία της χώρας το 2006, ούσα πρωταθλήτρια στη Β’ Εθνική. Έκτοτε, βρήκε αμέσως τη… φόρμουλα και διατηρείται σταθερά στην ουγγρική λίγκα.

Μάλιστα, με το πέρασμα των ετών, έχει καταφέρει να φτάσει και σε μερικά σπουδαία επιτεύγματα. Σημαντικότερο εξ αυτών, δίχως αμφιβολία, ήταν η back-to-back κατάκτηση του Κυπέλλου Ουγγαρίας, το 2024 και το 2025.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα κάτι πολύ σημαντικό που χρήζει αναφοράς σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει το κλαμπ, για την επιλογή των παικτών που θα απαρτίζουν το ρόστερ του στην εκάστοτε σεζόν.

Η Πάκσι έχει επιλέξει να πορεύεται αποκλειστικά με Ούγγρους ποδοσφαιριστές! Εάν ρίξει κανείς μια ματιά στο ρόστερ της, θα συνειδητοποιήσει πως δεν διαθέσει ούτε έναν ξένο παίκτη.

Ο ουγγρικός σύλλογος ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική εδώ και αρκετά χρόνια. Η μοναδική εξαίρεση που μπορεί να εντοπίσει κάποιος είναι ο τερματοφύλακας Πίτερ Μολνάρ, ο οποίος κατάγεται από τη Σλοβακία και είχε αγωνιστεί στην Πάκσι από το 2013 έως το 2018. Παρ’ όλα αυτά, πριν μετακομίσει στο «γαλατικό χωριό» της Ουγγαρίας αγωνιζόταν ήδη για 9 χρόνια στη χώρα, επομένως είχε αποκτήσει την ουγγρική υπηκοότητα!

Σίγουρα, δεν πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο. Ωστόσο, η Πάκσι επέλεξε να πάρει τον δρόμο που έχει «χαράξει» με μεγάλη επιτυχία η Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Ισπανία!