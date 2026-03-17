O Ντομινίκ Σόμποσλαϊ έχει κάνει τις εκτελέσεις φάουλ να μοιάζουν με… πέναλτι. Όμως, η κορυφαία επίδοση σε μία σεζόν της Premier League ανήκει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ και έναν πρώην παίκτη της ΑΕΛ!

Η αλήθεια είναι πως η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ είναι ιδιαίτερα «προβληματική», αφού έχει πολλά «σκαμπανεβάσματα». Ωστόσο, αν έπρεπε να βρούμε τον πιο σταθερό της παίκτη, αυτός θα ήταν με διαφορά ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ.

Ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής διανύει μία εξαιρετική σεζόν, κάνοντας ό,τι περνάει από το… χέρι του για την ομάδα του. Έχει παίξει σε διαφορετικές θέσεις, δημιουργεί, μαρκάρει, αλλά και σκοράρει.

Την ίδια ώρα, τη φετινή αγωνιστική χρονιά μάς έχει «δείξει» και ένα «κρυφό όπλο»! Ποιο είναι αυτό;

March 15, 2026

Οι εκτελέσεις φάουλ! Από μικρή ηλικία είχαμε δει πως μιλάμε για έναν «σπεσιαλίστα», αλλά σε καμία περίπτωση κανείς δεν περίμενε το φετινό του «ξέσπασμα».

Απέναντι στην Τότεναμ (15/03, 1-1) σκόραρε ξανά, μετά από ένα πολύ δυνατό σουτ από εκτέλεση φάουλ.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα τέσσερα σε μία σεζόν στην Premier League. Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, αλλά όχι ικανός για την πρωτιά! Κι όμως, αφού στην κορυφή θα βρούμε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και έναν πρώην παίκτη της ΑΕΛ!

Ποιους «κυνηγάει» ο Σόμποσλαϊ

Οι «συστάσεις» για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι περιττές. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο «καλό πόδι» είχε. Οι αντίπαλες άμυνες «έτρεμαν», όταν έστηνε την μπάλα και έπαιρνε φορά, αφού πολλές ήταν οι φορές που αυτή κατέληγε στα δίχτυα!

Η καλύτερή του σεζόν στην Premier League ήταν το 2000-01. Τότε, φορώντας τα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε σκοράρει συνολικά πέντε φορές από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο πρώτος που έφτασε και αυτόν τον αριθμό στα χρονικά της Premier League. Ωστόσο, από την επόμενη κιόλας σεζόν απέκτησε «συγκάτοικο».

Ένας παλιός γνώριμος τον ελληνικών γηπέδων, φορώντας τη φανέλα της Νιούκαστλ έχει σκοράρει και αυτός πέντε φορές σε μία αγωνιστική χρονιά στα «μεγάλα σαλόνια» της Αγγλίας!

Ποιος είναι αυτό; Ο Λορέν Ρομπέρ! Ένας «σπεσιαλίστας» του είδους, που έκλεισε την καριέρα του στην Ελλάδα.

Μετά από μία «πλούσια» καριέρα αποφάσισε το 2008 να έρθει στην ΑΕΛ. Ωστόσο, στη μία χρονιά που έμεινε στον θεσσαλικό κάμπο δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει , αφού έπαιξε μονάχα έξι φορές.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και σήμερα έχει μία «άγνωστη» κορυφή στην Premier League, που ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ «απειλεί»!