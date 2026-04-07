Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έδινε μία μεγάλη «μάχη», αλλά τελικά δεν μπόρεσε να βγει νικητής.
Σε ηλικία 80 ετών άφησε την τελευταία του πνοή και έκανε πιο «φτωχό» τον χώρο του αθλήματος. Ένας προπονητής που έζησε σχεδόν τα πάντα, κατέκτησε πολλούς τίτλους, ενώ μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του ήταν στα γήπεδα.
Προφανώς στην Ελλάδα, όλοι τον γνωρίζουμε για ακόμα έναν λόγο, αφού ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, έχει εργαστεί στη Ξάνθη, ενώ τώρα είναι στον ΠΑΟΚ.
Με Μιρτσέα Λουτσέσκου να έχει καταλάβει από πάρα πολύ νωρίς ότι η οικογένεια θα έχει ακόμα έναν άνθρωπο που θα ασχοληθεί με την προπονητική.
«Το κατάλαβα, όταν ήταν τερματοφύλακας»
Οι δύο τους είχαν παραχωρήσει μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «GOAL».
Σε αυτήν τη συζήτηση «έπεσαν» πολλά πράγματα στο τραπέζι, ενώ ένα από αυτά είχε να κάνει με το πότε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κατάλαβε ότι ο γιος του θα συνεχίσει στο ίδιο «μονοπάτι» με εκείνον.
Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε «ψυλλιαστεί» από πολύ νωρίς ότι ο Ραζβάν θα γίνει προπονητής μία μέρα. Πόσο παλιά;
Όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά ως τερματοφύλακας! Κι όμως, ο Μιρτσέα είχε καταλάβει ότι θα υπάρξει «συνέχεια» στο έργο που «έχτισε», όταν ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ έπαιξε στην κορυφαία κατηγορία της Ρουμανίας.
Τότε, ήταν που έδειξε και στοιχεία που θα μπορούσαν να τον καθιερώσουν στο ποδόσφαιρο όχι ως τερματοφύλακα, αλλά ως κόουτς.
Και έτσι έγινε. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βγήκε «αληθινός» και μερικά χρόνια αργότερα είδε την «εξέλιξή του» στην πορεία του γιου του.
Με τον σπουδαίο και μοναδικό Ρουμάνο τεχνικό να έχει καταλάβει πρώτος από όλους τα όσα θα ερχόντουσαν για τον Ραζβάν.
Αναλυτικά, τι είχε πει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου:
«Τον έπαιρνα μαζί μου στους αγώνες και στις προπονήσεις των ομάδων που προπονούσα. Αργότερα, όταν έγινε τερματοφύλακας στη Liga I, την κορυφαία κατηγορία της Ρουμανίας, συνειδητοποίησα ότι είχε τα προσόντα που απαιτούνταν για να γίνει καλός προπονητής λόγω του τρόπου με τον οποίο σκεφτόταν την τακτική των αγώνων».