Το ποδόσφαιρο έγινε πιο «φτωχό», με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να αφήνει την τελευταία του πνοή, γι’ αυτό και το Ole.gr σάς θυμίζει μία πολύ ιδιαίτερη ιστορία με τον γιο του, Ραζβάν.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έδινε μία μεγάλη «μάχη», αλλά τελικά δεν μπόρεσε να βγει νικητής.

Σε ηλικία 80 ετών άφησε την τελευταία του πνοή και έκανε πιο «φτωχό» τον χώρο του αθλήματος. Ένας προπονητής που έζησε σχεδόν τα πάντα, κατέκτησε πολλούς τίτλους, ενώ μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του ήταν στα γήπεδα.

Θρήνος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου Από σήμερα ο χώρος του ποδοσφαίρου θα είναι πιο «φτωχός», καθώς την τελευταία του πνοή άφησε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ηλικία 80 ετών.

Προφανώς στην Ελλάδα, όλοι τον γνωρίζουμε για ακόμα έναν λόγο, αφού ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, έχει εργαστεί στη Ξάνθη, ενώ τώρα είναι στον ΠΑΟΚ.

Με Μιρτσέα Λουτσέσκου να έχει καταλάβει από πάρα πολύ νωρίς ότι η οικογένεια θα έχει ακόμα έναν άνθρωπο που θα ασχοληθεί με την προπονητική.

Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu.



— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 7, 2026

«Το κατάλαβα, όταν ήταν τερματοφύλακας»

Οι δύο τους είχαν παραχωρήσει μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «GOAL».

Σε αυτήν τη συζήτηση «έπεσαν» πολλά πράγματα στο τραπέζι, ενώ ένα από αυτά είχε να κάνει με το πότε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κατάλαβε ότι ο γιος του θα συνεχίσει στο ίδιο «μονοπάτι» με εκείνον.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε «ψυλλιαστεί» από πολύ νωρίς ότι ο Ραζβάν θα γίνει προπονητής μία μέρα. Πόσο παλιά;

Romanian manager Mircea Lucescu has passed away at 80 years old tonight. 💔🇷🇴



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά ως τερματοφύλακας! Κι όμως, ο Μιρτσέα είχε καταλάβει ότι θα υπάρξει «συνέχεια» στο έργο που «έχτισε», όταν ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ έπαιξε στην κορυφαία κατηγορία της Ρουμανίας.

Τότε, ήταν που έδειξε και στοιχεία που θα μπορούσαν να τον καθιερώσουν στο ποδόσφαιρο όχι ως τερματοφύλακα, αλλά ως κόουτς.

Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2026

Και έτσι έγινε. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βγήκε «αληθινός» και μερικά χρόνια αργότερα είδε την «εξέλιξή του» στην πορεία του γιου του.

Με τον σπουδαίο και μοναδικό Ρουμάνο τεχνικό να έχει καταλάβει πρώτος από όλους τα όσα θα ερχόντουσαν για τον Ραζβάν.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Τον έπαιρνα μαζί μου στους αγώνες και στις προπονήσεις των ομάδων που προπονούσα. Αργότερα, όταν έγινε τερματοφύλακας στη Liga I, την κορυφαία κατηγορία της Ρουμανίας, συνειδητοποίησα ότι είχε τα προσόντα που απαιτούνταν για να γίνει καλός προπονητής λόγω του τρόπου με τον οποίο σκεφτόταν την τακτική των αγώνων».