Ποια ήταν η τελευταία φορά, που ένας ποδοσφαιριστής σημείωσε «καρέ» τερμάτων στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος, πριν τον Τιάγκο Νους;

Ο Τιάγκο Νους πήρε… φωτιά απέναντι στον Αστέρα AKTOR!

Ο Αργεντίνος εξτρέμ του ΟΦΗ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ματς με τους Αρκάδες και τη νίκη της ομάδας του με 4-0 (11/01), για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με «καρέ» τερμάτων ήταν ο «οδηγός» των Κρητικών, σε μία εύκολη επικράτηση και ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο», για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Πάντως, η επίτευξη τεσσάρων τερμάτων σε ένα ματς, από έναν ποδοσφαιριστή, δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ιδίως τα τελευταία χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό πως για να εντοπίσουμε τον αμέσως προηγούμενο ποδοσφαιριστή, που είχε πετύχει τέσσερα γκολ σε ένα ματς, στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος, χρειάζεται να επιστρέψουμε 14 χρόνια πριν, στις 25 Μαρτίου του 2012.

Μάλιστα, το εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση, είναι πως σημειώθηκε και πάλι με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης!

Πρόκειται για ένα παιχνίδι των Αρκάδων κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με το ευρύ 7-2!

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Κέβιν Μιραλάς ήταν «άπιαστος», πετυχαίνοντας τέσσερα από τα γκολ της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Τον Βέλγο, λοιπόν, διαδέχθηκε ο Τιάγκο Νους, που ήρθε με τη σειρά του να πετύχει «καρέ» τερμάτων, ξανά κόντρα στον Αστέρα.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως στο διάστημα μεταξύ των δύο «καρέ», το 2016 για την ακρίβεια, ένας ποδοσφαιριστής κατάφερε να το πάει ένα βήμα παραπέρα.

Ο λόγος για τον Μάρκους Μπεργκ, καθώς ο Σουηδός στράικερ είχε βρει πέντε φορές δίχτυα, σε ματς με αντίπαλο τον Πανθρακικό!