Πόσοι γνώριζαν πως ο πρώτος άνθρωπος, που έφερε τον Μεχντί Ταρέμι στην Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από γνωστός του Ολυμπιακού;

Ο Μεχντί Ταρέμι είναι και με τη… βούλα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. O Iρανός επιθετικός είπε «αντίο» στην Ίντερ, μετά από μία σεζόν.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής ήρθε να πλαισιώσει τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ως μία πολύ δυνατή λύση για την «αιχμή» του δόρατος.

Η αλήθεια είναι πως ο Μεχντί Ταρέμι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την… εμφάνισή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ποιος ήταν ο προπονητής, που του έδωσε την πρώτη ευκαιρία; Ένας παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού!

Ο Καρβαλιάλ και η Ρίο Άβε

Ήταν καλοκαίρι του 2019, όταν ο Μεχντί Ταρεμί αποφάσισε να έρθει για πρώτη φορά στη «Γηραιά Ήπειρο».

Μετά από «περιπέτειες» σε ομάδες της πατρίδας του, αλλά και την Αλ Γκαράφα αποφάσισε να ζήσει κάτι… διαφορετικό, σε ηλικία 27 ετών. Την ευκαιρία του του την έδωσε η Ρίο Άβε και τον έφερε στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Μία ομάδα, που στις ημέρες έχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Ωστόσο, πόσοι ήξεραν ποιος ήταν προπονητής του;

Την εξέλιξή του και την πρόοδό του την είχε αναλάβει ο Κάρλος Κρβαλιάλ! Ο Πορτογάλος τεχνικός «ψήφισε» Μεχντί Ταρέμι και τον έκανε κάτοικο Πορτογαλίας, πριν από έξι χρόνια.

Οι δύο τους είχαν μία πολύ καλή συνεργασία και ο Ιρανός φορ κατάφερε σε 37 αναμετρήσεις υπό τις οδηγίες του Κάρλος Καρβαλιάλ να σκοράρει 21 φορές και να μοιράσει οκτώ ασίστ! Μάλιστα, η επόμενη σεζόν τον βρήκε στην Πόρτο, αφού οι «δράκοι» δαπάνησαν 4.720.000 ευρώ, για να τον κάνουν δικό τους.

Τα χρόνια πέρασαν και ο Πορτογάλος προπονητής είχε ένα μικρό πέρασμα από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2023-24. Την ίδια ώρα, ο ο πρώην παίκτης της Ίντερ έγινε μόνιμος κάτοικος του Πειραιά το καλοκαίρι του 2025.

Ωστόσο, και οι δύο τους θα έχουν ακόμα ένα παραπάνω κοινό στοιχείο, εκτός από την πορεία τους στη Ρίο Άβε.