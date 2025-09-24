Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το «ταξίδι» του στη League Phase του Europa League. Πρώτο του «εμπόδιο» η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο πιο «ακριβός» ποδοσφαιριστής της, που έχει… ελληνικό παρελθόν!

Η μεγάλη ώρα έφτασε! Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την πρώτη του ευρωπαϊκή «μάχη» στη League Phase του Europa League!

H Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και σε λίγες ώρες θα έχουμε τη «σέντρα» στον αγώνα της Τούμπας.

Αν δούμε το Transfermarkt θα παρατηρήσουμε πως το πιο «ακριβό όπλο» των Ισραηλινών έχει… ελληνικό παρελθόν! Κι όμως, ο πιο «αλμυρός» ποδοσφαιριστής της Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει πέρασμα από τη χώρα μας και τον Ολυμπιακό!

Ο πιο «αλμυρός» ποδοσφαιριστής της Μακάμπι έχει… ελληνικό παρελθόν

Θα πρέπει να ταξιδέψουμε λίγα χρόνια πίσω. Πιο συγκεκριμένα, στο καλοκαίρι του 2019.

Οι Πειραιώτες, σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν τις ακαδημίες τους, «έβαλαν» στο δυναμικό τους ένα «διαμαντάκι» από τη Γουέστ Χαμ.

Ο λόγος για τον Κρίστιαν Μπέλιτς! Η αλήθεια είναι, πως ελάχιστοι θυμόμαστε τα πεπραγμένα του από τους «ερυθρολεύκους». Ωστόσο, ο Βέλγος με ρίζες από τη Σερβία, εκτός από τη Super League K19 και το Youth League είχε μία μικρή εμπειρία απ’ την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού!

Στις 8 του Ιανουαρίου του 2020, οι Πειραιώτες αντιμετώπιζαν την Καλαμάτα για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο χρόνος κυλούσε στον αγώνα και ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε την απόφαση να… δώσει το «βάπτισμα του πυρός» σε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Στο 80ο λεπτό ο Κρίστιαν Μπέλιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέγραψε την πρώτη και μοναδική συμμετοχή με τον Ολυμπιακό.

Τα χρόνια πέρασαν και μετά από ένα πέρασμα, απ’ την Τσουκαρίτσκι και την Παρτιζάν πήρε μία «αλμυρή» μεταγραφή.

Τον Γενάρη του 2024 η Άλκμααρ αποφάσισε να βγάλει από τα ταμεία της 4.000.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της! Έπειτα από 1,5 χρόνο στην Ολλανδία ετοίμασε ξανά τις βαλίτσες του, για μία νέα «περιπέτεια».

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μπόρεσε να τον κάνει δικό της, με τη μορφή δανεισμού. Πλέον, επιστρέφει στην Ελλάδα, όχι σαν ένας νεαρός παίκτης, αλλά ως ο πιο «ακριβός» της ομάδας του!

Τι εννοούμε με αυτό; Αν παρατηρήσουμε το ρόστερ των Ισραηλινών θα δούμε πως κανείς δεν «ξεπερνάει» τον Βέλγο σε χρηματιστηριακή αξία!

Κι όμως, με τις «μετοχές» του να είναι στα 3.500.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt, είναι ο πιο «αλμυρός» ποδοσφαιριστής της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Κι όλα αυτά, ενώ το παρελθόν του 24χρονου μέσου έχει και… ελληνικό χρώμα!

Δείτε ΕΔΩ το ρόστερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.