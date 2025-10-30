Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μετατρέψει ένα «πρόβλημα» σε… υπερδύναμη, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Από το ματς του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ, στην Τούμπα (29/10, 4-1), λίγα πράγματα χρήζουν αναφοράς, αφού ουσιαστικά όλα είχαν κριθεί από τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε στην πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία ήρθε μάλιστα με εμφατικό τρόπο, αλλά και με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ.

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο ματς αποτέλεσε έναν «καθρέφτη» της εικόνας του ΠΑΟΚ, τις τελευταίες εβδομάδες. Από το ματς με τον Ολυμπιακό και έπειτα, για την ακρίβεια, όταν δηλαδή η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατάφερε να γυρίσει τον «διακόπτη».

Εάν σταθούμε στους αριθμούς, πριν και μετά από το ντέρμπι με τους Πειραιώτες, η «μεταμόρφωση» του ΠΑΟΚ γίνεται ακόμα περισσότερο αντιληπτή. Πώς, δηλαδή, μετέτρεψε το ζήτημα που είχε, σχετικά με το πόσο δύσκολα σκόραρε, σε δικό του πλεονέκτημα.

Μέχρι το ματς με τον Ολυμπιακό, οι Θεσσαλονικείς είχαν μετρήσει συνολικά 12 ματς, σε Stoiximan Super League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, προκριματικά Europa League και τη League Phase της ίδιας διοργάνωσης. Ο απολογισμός σε αυτά «έγραψε» 15 γκολ στο ενεργητικό και 12 στο παθητικό. Άρα, σκόραρε 1.25 τέρματα κατά μέσο όρο.

Έπειτα, ήρθε η «μαγική» αλλαγή. Μέσα σε μόλις 5 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει βρει δίχτυα σε 15 περιπτώσεις, ενώ δέχθηκε γκολ 5 φορές. Πόσο σκοράρει πια κατά μέσο όρο ο «Δικέφαλος του Βορρά»; Βρίσκει 3 γκολ, ανά ματς!

Η επιθετική αλλαγή είναι εντυπωσιακή, ιδίως εάν αναλογιστούμε, πως σε αυτά τα ματς, ήρθαν δύο νίκες σε ντέρμπι (Ολυμπιακός, ΑΕΚ), αλλά και ένα σπουδαίο «διπλό» στη Γαλλία, απέναντι στη Λιλ.

Αναλυτικά, τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, πριν και μετά τον Ολυμπιακό:

Προκριματικά Europa League: ΠΑΟΚ-Βόλφρμπεργκερ 0-0

Προκριματικά Europa League: Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ 0-1 (παρ.)

Προκριματικά Europa League: Ριέκα-ΠΑΟΚ 1-0

Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0

Προκριματικά Europa League: ΠΑΟΚ-Ριέκα 5-0

Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0

Stoiximan Super League: ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 1-2

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 4-1

Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0

Europa League: ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Stoiximan Super League: Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-3

Europa League: Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1

Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

Stoiximan Super League: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2

Europa League: Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Βόλος 3-0

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 4-1