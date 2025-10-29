Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το καλό βράδυ του ΠΑΟΚ, αλλά και τη σωστή προσέγγιση των παικτών του, κόντρα στην ΑΕΛ.

Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην ΑΕΛ, κέρδισε με 4-1 (29/10), στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson και έτσι, έφτασε στην πρώτη του νίκη στον θεσμό.

Ουσιαστικά, τα πάντα είχαν κριθεί ήδη από το πρώτο ημίχρονο, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε τέσσερα τέρματα, με τους Ιβανούσετς, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Μύθου.

Το μόνο που κατάφερε η Λάρισα ήταν να μειώσει στο δεύτερο μέρος, με το… απίθανο γκολ του Τούπτα, ο οποίος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ!

Έτσι λοιπόν, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να έχει κάποιο παράπονο από τους ποδοσφαιριστές του. Όπως παραδέχθηκε, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ήταν ένα καλό βράδυ για τον ΠΑΟΚ, ενώ τόνισε πως ιδιαίτερα σημαντική ήταν η σωστή νοοτροπία των παικτών του, από το πρώτο λεπτό.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Ήταν ένα παιχνίδι που μπήκαμε με τη σωστή στάση και τη σωστή προσέγγιση και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταφέραμε να είμαστε 4-0 στο ημίχρονο, κάτι που θέλαμε πολύ.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν πιο ήπια για εμάς, καθώς έπρεπε να διαχειριστούμε και το παιχνίδι που έχουμε την Κυριακή κόντρα στον Πανσερραϊκό και προερχόμαστε ήδη από μία μεγάλη σειρά αγώνων.

Ήταν πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι, γιατί αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Γενικότερα, ήταν ένα καλό βράδυ για εμάς».