Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει «απόλυτος» στη Stoiximan Super League. Ποιες ομάδες είναι μαζί του, αυτή τη χρονική περίοδο;

Η πρώτη μεγάλη διακοπή είναι γεγονός. Τα πρωταθλήματα μπήκαν στον «πάγο», για να κάνουν την εμφάνισή τους οι εθνικές.

Σε ό,τι αφορά τη Stoiximan Super League υπάρχει μονάχα μία ομάδα που τη -δεδομένη στιγμή- οδηγεί την «κούρσα», ούσα «απόλυτη»!

Ποια είναι αυτή; Ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, αφού εκτός από την πρόκριση στη League Phase του Conference League έχει κάνει το 5/5 στο πρωτάθλημα.

Γι’ αυτό και είναι σε ένα πάρα πολύ «κλειστό» κλαμπ, αφού κάτι παρόμοιο δεν το έχουν πετύχει πολλοί σύλλογοι στα πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας.

Οι ομάδες που είναι «παρέα» με τον Παναθηναϊκό

Σε 13 διαφορετικές χώρες θα χρειαστεί να «ταξιδέψουμε», που ανήκουν στις διοργανώσεις της UEFA.

Mία εξ αυτών είναι και η Ισπανία, καθώς η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, έχοντας 21 βαθμούς, έπειτα από επτά αγωνιστικές.

For the FIRST TIME EVER, Barcelona have scored over 30 goals in their first 7 matches in all comps 🤯



THEY ARE A SCORING MACHINE THIS SEASON 🦿 pic.twitter.com/bM926ILxao — ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2026

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την Πόρτο, που αυτή τη στιγμή είναι και το Νο.1 στην Πορτογαλία.

Στην Premier League η μοναδική ομάδα που παραμένει «αγρατζούνιστη», έπειτα από πέντε αγωνιστικές είναι η Μάντσεστερ Σίτι του Έντσο Μαρέσκα.

Five from five. @ManCity go outright top of the Premier League ➡️ https://t.co/FFH2NmMuhk pic.twitter.com/T4zFsPy3Nj — Premier League (@premierleague) September 20, 2026

Στη Γερμανία και την Bundesliga πολλοί θα περίμεναν την Μπάγερν Μονάχου. Όμως, στη συγκεκριμένη θέση είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ που έχει κάνει το 4/4.

Στη συνέχεια θα πρέπει να πάμε σε πρωταθλήματα «χαμηλότερης ταχύτητας». Στην Αρμενία η ΝΟΑ έχει επιβάλλει τον ρυθμό της από νωρίς, καθώς έχει κάνει το 7/7 στο πρωτάθλημα.

📸 Bundesliga standings before the international break and after matchday 4:#BVB pic.twitter.com/ePnm1VpG4W — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 20, 2026

Στο Λουξεμβούργο η ΟΥΝΑ Στράσεν, έπειτα από οκτώ αγωνιστικές, έχει στη «συλλογή» της 24 βαθμούς! Η Πρίστινα είναι -αυτή τη στιγμή- είναι το μεγάλο «αφεντικό» στο Κόσοβο, καθώς έχει 18 βαθμούς, μετά από έξι αγωνιστικές.

Το 5/5 έχει γίνει στο Ισραήλ, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να μπαίνει και αυτή σε μία ιδιαίτερη λίστα!

Η Σαμπάχ Μπακού, εκτός από τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στα προκριματικά του Champions League, πάει με… σπασμένα τα φρένα και στο Αζερμπαϊτζάν έχοντας το «απόλυτο» (5/5).

Στην Ανδόρα η Σάντα Κόλομα είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αφού έχει ξεκινήσει με το 3/3 στο πρωτάθλημα.

Στο Γιβραλτάρ η Σεντ Τζόζεφς έχει εννέα βαθμούς, μετά από τρεις αγωνιστικές, και «κλειδώνει» την παρουσία της.

📸 A selection of images from our 0-6 victory over Lynx FC pic.twitter.com/ByYR6BK2ZW — St Joseph's FC (@StJosephsFCGib) September 22, 2026

Τελευταίο αφήσαμε επίτηδες το Σαν Μαρίνο, καθώς δύο ομάδες έχουν το «απόλυτο». Ποιες είναι αυτές; Η Τρε Πένε, αλλά και η Φόλγκορε που έχουν ξεκινήσει με το 4/4.

Σε μία λίστα, που ο Παναθηναϊκός δηλώνει «παρών», πριν τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.