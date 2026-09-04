Ο Λίον Μπέιλι έρχεται στον Ολυμπιακό και θα βρει έναν παλιό του γνώριμο.

Ο Λίον Μπέιλι ήταν η… buzzer-beater κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός, προλαβαίνοντας την προθεσμία για τη λίστα της UEFA, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά στη θέση των εξτρέμ.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ αφήνει την Άστον Βίλα και πιάνει Λιμάνι, με ένα συμβόλαιο τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2029.

Με τη φανέλα της ομάδας του Ουνάι Έμερι, ο 29χρονος αγωνίστηκε συνολικά σε 163 αναμετρήσεις, έχοντας 23 γκολ και 25 ασίστ. Μάλιστα, κατέκτησε και το Europa League της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Συνολικά στην καριέρα του ο Μπέιλι μετρά 407 ματς σε συλλογικό επίπεδο, με 77 γκολ και 71 ασίστ.

Ο… γνωστός από τα παλιά

Παρ’ όλα αυτά, ο Λίον Μπέιλι, ερχόμενος στον Ολυμπιακό, θα βρει και έναν… παλιό του φίλο!

Ο λόγος, φυσικά, για τον Παναγιώτη Ρέτσο, αφού οι δυο τους έχουν κοινό παρελθόν στη Γερμανία!

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν συμπαίκτης με τον Τζαμαϊκανό στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μαζί αγωνίστηκαν συνολικά σε 26 αναμετρήσεις για λογαριασμό της γερμανικής ομάδας.

Credits: dpa picture alliance

Μάλιστα, ο Μπέιλι είχε χαιρετήσει ένθερμα τον Ρέτσο στη μεικτή ζώνη στο «Γ. Καραϊσκάκης», μετά τον ιστορικό θρίαμβο των «ερυθρόλευκων» επί της Άστον Βίλα, τον Μάιο του 2024, όταν και προκρίθηκαν στον τελικό του Conference League.

Πλέον, αμφότερα θα φορούν και πάλι την ίδια φανέλα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.