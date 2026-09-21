Ο Παναθηναϊκός συνεχίσει να «οδηγεί» την κούρσα, όντας «απόλυτος», μετά από πέντε αγωνιστικές. Πότε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο;

Ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει την κορυφή της Stoiximan Super League και θα πάει στη διακοπή με πολλά «χαμόγελα».

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά τον «Γολγοθά» των προκριματικών Ευρώπης έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και στο πρωτάθλημα.

Λήξη αγώνα στη Νεάπολη. Πέμπτη σερί νίκη για την ομάδα μας στο πρωτάθλημα, όγδοη σερί σε όλες τις διοργανώσεις και συνεχίζουμε! #Panathinaikos #PAOFC #KALPAO #slgr pic.twitter.com/m5qcBaAVk3 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 20, 2026

Έχει κάνει ήδη το 5/5 και παραμένει η μοναδική «απόλυτη» ομάδα στην Ελλάδα.

Σε μία συνθήκη που μόνο συχνή δεν είναι για τους «πράσινους», αφού έχει ξανασυμβεί τρεις φορές στον 21ο αιώνα.

Πότε έχει κάνει ξανά 5/5 ο Παναθηναϊκός;

Από το 2001 και έπειτα δεν είναι πολλές οι φορές που ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με 15 βαθμούς, έπειτα από πέντε αγωνιστικές.

Η πρώτη στη νέα χιλιετία έλαβε χώρα στην ιστορική σεζόν 2009-10. Τότε, το «τριφύλλι» είχε κερδίσει κατά σειρά τους Εργοτέλη, Ξάνθη, Πανθρακικό, Άρη και ΑΕΚ.

Σε μία αγωνιστική χρονιά που τελείωσε με το τελευταίο του πρωτάθλημα, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας.

Μία παρόμοια εκκίνηση είχαμε ξανά μετά από εννέα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με το 5/5, αφού κέρδισε τη Ξάνθη, τη Λαμία, την ΑΕΛ, τον Λεβαδειακό, αλλά και τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ωστόσο, το τέλος δεν ήταν το επιθυμητό, αφού τελείωσε χωρίς να προσθέσει κάποιο τρόπαιο στο «παλμαρέ» του.

Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» δεν… πέταξαν ούτε έναν βαθμό έπειτα από πέντε αγωνιστικές ήταν τη σεζόν 2022-23.

Μάλιστα, η -τότε- ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε φτάσει τα 10 συνεχόμενα παιχνίδια με ΜΟΝΟ νίκες!

Παρ’ όλα αυτά, και πάλι στο τέλος έμεινε χωρίς τρόπαιο, αφού έχασε το πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες από την ΑΕΚ, ενώ αποκλείστηκε στο Κύπελλο Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα βλέπουμε μία παρόμοια εκκίνηση. Το μόνο που μένει να φανεί είναι να δούμε ποια θα είναι και η κατάληξη, για τον Παναθηναϊκό που έχει ξεκινήσει «φορτσάτος» τη σεζόν.