Πόσοι προπονητές στην ιστορία της ΑΕΚ, ξεκίνησαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας τη συγκομιδή του Μάρκο Νίκολιτς, μετά από πέντε αγωνιστικές;

Η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου στην OPAP Arena με 1-0 (28/09) και διεύρυνε το αήττητο σερί της επί Μάρκο Νίκολιτς, σε Ελλάδα και Ευρώπη, στα 13 ματς.

Παράλληλα, συνέχισε να βρίσκεται στην κορυφή της Stoiximan Super League, μαζί με τον Ολυμπιακό.

Αμφότεροι έχουν από 13 βαθμούς, μετά από πέντε αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα, με μοναδική «απώλεια» για την «Ένωση», να είναι το 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Αυτό το 4/5 και οι 13 βαθμοί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όμως, σαφώς και δεν είναι ένα καθημερινό επίτευγμα. Ειδικά στην περίπτωση που ο προπονητής, διανύει την πρώτη του σεζόν σε μία ομάδα.

Πόσοι προπονητές στην ιστορία της ΑΕΚ, λοιπόν, έχουν καταφέρει ό,τι ο Μάρκο Νίκολιτς, στα πρώτα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος που κάθονται στον πάγκο της; Αυτός και άλλοι έξι!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μεγάλη βάση δεδομένων του football.aek.com, οι Ντράγκοσλαβ Στεπάνοβιτς (1998), Ντουμίτρου Ντουμιτρίου (1997/98), Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι (1977/78) και Γένε Τσάκναντι (1962/63), «πήραν» 13 βαθμούς στα πέντε πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος, που είχαν τα «ηνία» της ΑΕΚ.

Φέτος, το κατάφερε και ο Μάρκο Νίκολιτς και έγινε ο πρώτος στον 21ο αιώνα, αφού όλοι οι προαναφερθέντες, αλλά και οι δύο που θα «ακολουθήσουν», το έπραξαν πριν την έλευση του 2000!

Τέλος, ξεχωριστή θέση στη λίστα έχουν οι Ανδρέας Σταματιάδης (1977/78 & 1978/79) και Φέρεντς Πούσκας (1978/79).

Αυτοί είναι οι μόνοι οι οποίοι είχαν το «απόλυτο», στα πέντε πρώτα ματς πρωταθλήματος που έκατσαν στον πάγκο της ΑΕΚ.

Πηγή: Βάση Δεδομένων ΑΕΚ