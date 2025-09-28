Ο Πέτρος Μάνταλος «400άρισε» με την ΑΕΚ και απέναντι στον Βόλο, άγγιξε το «τέλειο» ματς!

Μπορεί να μην είχε -άμεση- συμμετοχή στο γκολ της ΑΕΚ, όμως ο Πέτρος Μάνταλος ήταν καταλυτικός, ξανά, στη νίκη της ομάδας του, απέναντι στον Βόλο (28/09, 1-0), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» έφτασε σε έναν αριθμό-ορόσημο με τα «κιτρινόμαυρα» και φρόντισε να το συνδυάσει με μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Γιατί ορόσημο; Επειδή πραγματοποίησε επισήμως την 400ή του εμφάνιση με τα «κιτρινόμαυρα», σε όλες τις διοργανώσεις!

Αξίζει να σημειωθεί πως, στη λίστα με τους ρέκορντμαν συμμετοχών στην ΑΕΚ, ο Μάνταλος είναι στην 4η θέση, πίσω μόνο από τους Τόνι Σαβέφσκι, με 465 εμφανίσεις, Μίμη Παπαϊωάννου, με 525 και Στέλιο Μανωλά, ο οποίος έχει 541.

«Άπιαστοι» αριθμοί, «παρών» στο γκολ

Σχετικά με όσα έκανε στο ματς με τον Βόλο, αξίζει να ξεκινήσουμε από το σημείο-κλειδί, που έκρινε εν τέλει και το αποτέλεσμα. Ο Μάνταλος είδε την κίνηση του Ελίασον στα δεξιά και με εξαιρετική μεταβίβαση, επί της ουσίας, «έφτιαξε» τις προϋποθέσεις, για να φτάσει η μπάλα στον Πιερό και να γράψει το 1-0.

Εκτός αυτού, στα 76 λεπτά που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, έκανε 83 επαφές με την μπάλα. Μέτρησε 53/64 εύστοχες πάσες (83%), 3/6 πετυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις, αλλά και 2 κερδισμένα φάουλ.

Παράλληλα, κέρδισε τις 8 από τις 16 μονομαχίες που έδωσε, είχε 2/5 περάσματα προς την αντίπαλη άμυνα, αλλά και 3 πάσες-κλειδιά, μία εκ των οποίων κατέληξε, άλλωστε, στο γκολ της ΑΕΚ.

Το δίχως άλλο, ο Πέτρος Μάνταλος, στο 400ό του ματς με την «Ένωση», άγγιξε το «τέλειο» παιχνίδι και έδειξε γιατί είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της.