Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα κατακτήσει το βραβείο Golden Boy Web!

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται πολύ κοντά στο να κατακτήσει το «Golden Boy Web», κάτι που θα τον κάνει τον πρώτο Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία που παίρνει αυτή τη διάκριση.

Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού έχει τερματίσει στην κορυφή και στους τρεις προηγούμενους γύρους της ψηφοφορίας και πλέον έχουμε φτάσει στον τέταρτο και τελευταίο, πριν ανακοινωθεί ο τελικός νικητής.

Παρότι ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους και ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης είχαν ξεκινήσει πολύ δυνατά, ο Έλληνας διεθνής κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση. Με 117.884 συνολικές ψήφους, συγκεντρώνει το 33,4%, δηλαδή 39.407 ψήφους.

Ο Γιλντίζ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με διαφορά μόλις 118 ψήφων, ενώ ο Γκιουλέρ είναι τρίτος με ποσοστό 27,2%.

Για να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία, πατήστε ΕΔΩ.