Η μεγάλη ανακοίνωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά ένα διαφημιστικό τρικ. Όμως, τον «Βασιλιά» είχε προλάβει στο πρόσφατο παρελθόν ο… Παναγιώτης Γιαννάκης.

Όλοι πίστεψαν πως το «πλήρωμα» του χρόνου είχε φτάσει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Κι όμως, όπως αποδείχθηκε, τελικά ήταν… false alarm!

Ο «Βασιλιάς» είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας «η απόφαση όλων των αποφάσεων», ξυπνώντας αναμνήσεις από τη θρυλική «Decision» του 2010, όταν είχε ανακοινώσει ζωντανά μέσω του ESPN ότι θα μετακομίσει στους Μαϊάμι Χιτ.

Ωστόσο, ο θρύλος του NBA κατάφερε να «ντριμπλάρει» τους πάντες, καθώς η συγκεκριμένη «Decision» δεν αφορούσε την καριέρα του, αλλά μια διαφήμιση για το κονιάκ Hennessy.

Παρ΄ όλα αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα παρόμοιο διαφημιστικό τρικ. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε… προλάβει να κάνει κάτι αντίστοιχο, πριν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Το 2020, είχε κυκλοφορήσει έντονα η φήμη πως ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, ήταν έτοιμος να καθίσει στον πάγκο μιας κορυφαίας ομάδας. Όλοι έψαχναν να βρουν ποιος θα ήταν ο προορισμένος του Έλληνα θρύλου.

Εν τέλει, όπως και στην περίπτωση του «Βασιλιά», αποδείχθηκε πως όλα έγιναν για διαφημιστικούς σκοπούς! Ο Παναγιώτης Γιαννάκης συνεργάστηκε με τη ZeniΘ, αποτελώντας το πρόσωπο των διαφημίσεών της.

«Μ’ αρέσει να κερδίζω. Γι’ αυτό επέλεξα την ομάδα που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Μια κορυφαία ομάδα, με ιστορία και εκατοντάδες χιλιάδες φίλους σε όλη την Ελλάδα. Τη ZeniΘ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μέσα από το τηλεοπτικό σποτ της ZeniΘ.

Θυμηθείτε τη διαφήμιση: