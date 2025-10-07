Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς «τρέλανε» τον μπασκετικό πλανήτη και τους φαν του με την «απόφαση των αποφάσεων« όπως φάνηκε και από την κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων.

Το απόγευμα της Τρίτης (7/10) στις 19:00, σύσσωμος ο μπασκετικός πλανήτης θα κάνει ασταμάτητα refresh στο πρώην Twitter, νυν ‘Χ’, όταν και θα λυθεί το μυστήριο. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε… φωτιά στα μπατζάκια των φαν του και ετοιμάζεται να γνωστοποιήσει την «απόφαση των αποφάσεων.»

Λίγο πριν κλείσει τα 41 του, ο «Βασιλιάς» έκανε και πάλι την υφήλιο να κινείται στους ρυθμούς του. Να κρέμμεται από τα χείλη του. Όπως είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2010, όταν και πήρε τα ταλέντα του από το Κλίβελαντ για τη Φλόριντα και τους Μαϊάμι Χιτ.

«Um in this fall, man, this is very tough and this fall, I’m going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.» Μία δήλωση που προκάλεσε πάταγο και κύμα αντιδράσεων αφού οι μεν έριχναν… κατάρες και έκαιγαν φανέλες ενώ οι δε άνοιγαν σαμπάνιες.

Σπαζοκεφαλιά ή πολύς λόγος για το τίποτα; Τα χρόνια πέρασαν για τον ΛεΜπρόν και το τέλος πλησιάζει. Γι’ αυτό και στο μυαλό όλων η «απόφαση των αποφάσεων» όπως την χαρακτήρισε στο… διαφημιστικό σποτάκι, έφερε πληθώρα σεναρίων με την διευκρίνιση του χρονοδιαγράμματος απόσυρσης, να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Ως προς την ουσία; Κοντός ψαλμός αλληλούια. Το μόνο σίγουρο είναι πως με την ιδέα και μόνο ο King Τζέιμς να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο φινάλε της σεζόν που έπεται, επικράτησε… πανδαιμόνιο ως προς την κινητικότητα των εισιτηρίων.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Θέμα προσφοράς και ζήτησης. Η αρμόδια πλατφόρμα «αφουγκράστηκε» άμεσα την πρόθεση του κοινού στο Λος Άντζελες αλλά και των απανταχού φαν του ΛεΜπρόν να βρίσκονται στο τελευταίο (ίσως) παιχνίδι του και η κατώτατη τιμή για τον τελευταίο αγώνα της Regular Season (2025-26) κόντρα στους Τζαζ, εκτοξεύτηκε από τα 82 δολάρια το… κεφάλι, στα 580$ (!), σύμφωνα με το ESPN. Απίστευτο κι όμως βασιλικό.

Για το πακέτο των δύο εισιτηρίων στο «κύκνειο άσμα» της κανονικής διάρκειας των αναμετρήσεων στην Crypto Arena, το ποσό κοστολογείται μίνιμουμ στα 760$. Η πιθανή ιστορική σημασία του ματς έφερε… ακραία άνοδο των τιμών για όσους θελήσουν να δουν από κοντά για τελευταία φορά (ίσως) τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο last dance του.

Πρόσφατα ο «βασιλιάς» με τους περισσότερους πόντους στην ιστορία της λίγκας, είχε δηλώσει πως… «Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία να παίξω το παιχνίδι που αγαπώ για άλλη μια σεζόν. Όπως και να εξελιχθεί το ταξίδι φέτος, είμαι πολύ αφοσιωμένος γιατί δεν ξέρω πότε θα έρθει το τέλος. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίτερα παρά αργότερα».

Ο 41χρονος οσονούπω Τζέιμς προετοιμάζεται για την 23η σεζόν του στο NBA και την όγδοη με τους Λέικερς, η οποία αποτελεί ρεκόρ για το NBA. Τι πιο σύνηθες για εκείνον, είτε δεν τον πας είτε τον λατρεύεις.