Αρκετοί Legends έχουν περάσει από την Ελλάδα. Ωστόσο, αρκετές φορές ξεχνάμε άθελά μας τη «βόμβα», που πυροδότησε ο Απόλλωνας Σμύρνης πριν από 42 χρόνια!

Μία σπουδαία ημέρα ξημέρωσε για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν την τέταρτή τους «μάχη» στη League Phase του Champions League.

Απέναντί τους θα βρουν την Αϊντχόφεν (04/11, 22:00), σε ένα ματς που μοιάζει σαν «τελικός». Άλλωστε, σε περίπτωση δεν πάρει το «τρίποντο» γνωρίζει πως η υπόθεση-πρόκριση θα γίνει πολύ δύσκολη.

Το Ole.gr αποφάσισε να κάνει «βουτιά» στο παρελθόν και σας «θυμίζει», όταν ένας πραγματικός Legend της Ολλανδίας ήρθε στην Ελλάδα.

Η ομάδα που τον έπεισε δεν ήταν ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, αλλά ούτε και ο ΠΑΟΚ, με τον Απόλλωνα Αθηνών (όπως ονομαζόταν τότε) να πυροδοτεί μία «βόμβα», πριν από 42 χρόνια!

Ο «ιπτάμενος» Ολλανδός του Απόλλωνα

Ήταν Ιούλιος του 1983 και από το… πουθενά ένας «θρύλος» του ποδοσφαίρου ήρθε στα μέρη μας! Ο Ρενέ Φαν ντε Κέρκοφ, μετά από μία αξιοζήλευτη καριέρα ήρθε στην Ελλάδα!

Με παραπάνω από 100 γκολ και πάνω από 300 συμμετοχές είναι σε δύο διαφορετικά Top-10 της Αϊντχόφεν! Παράλληλα, όσα χρόνια έμεινε στην ομάδα πρόλαβε να κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ολλανδίας.

Ένας πραγματικός «αρτίστας» της μπάλας, που απλά ήθελες να τον «χαζεύεις». Το παλμαρέ του αρκετά «πλούσιο», με το Κύπελλο UEFA του 1978 να «ξεχωρίσει» ανάμεσα στα άλλα τρόπαια.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως έμεινε στην «ιστορία» για όσα δεν… κατέκτησε. Κι αυτό, γιατί ήταν μέλος της «παρέας» του Γιόχαν Κρόιφ που έφτασε δύο συνεχόμενες φορές σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου (1974/1978), αλλά έφυγε με «άδεια» τα χέρια.

Μάλιστα, ο Ρενέ Φαν ντε Κέρκοφ δήλωσε «παρών» και στα δύο μεγάλα «ραντεβού»!

Μπορεί να μην κατέκτησε τίποτα, όμως, τα όσα έκανε η εθνική Ολλανδίας στον αγωνιστικό χώρο ήταν φανταστικά, αλλά η εικόνα της δεν «συνδυάστηκε» με τίτλους.

Κι όμως, ένας ποδοσφαιριστής με τέτοια εμπειρία και τέτοιο βιογραφικό ήρθε στα μέρη μας! Και όχι για έναν «μεγάλο», αλλά για την «Ελαφρά Ταξιαρχία»!

Μπορεί το πέρασμά του στην Ελλάδα να μην ήταν μεγάλο, καθώς μετά από έναν χρόνο, 23 συμμετοχές και ένα γκολ ετοίμασε «βαλίτσες» για το Χονγκ Κονγκ!

Ωστόσο, εξαιτίας της αναμέτρησης του Ολυμπιακού, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League μάς δόθηκε μία πολύ καλή αφορμή, για να θυμηθούμε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν στα μέρη μας!