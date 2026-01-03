Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, για να γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ, γύρισε την πλάτη σε μία εντελώς διαφορετική καριέρα, όπου είχε κλίση.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο σήμερα, είναι συνυφασμένος με το ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ.

Είναι ο ηγέτης του συνόλου του Ραζβάν Λουτσέσκου, ένας βασικός πυλώνας στην Εθνική Ελλάδας, αλλά και ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα σε κάθε μεταγραφική περίοδο, εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων.

Πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, όμως, αν έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την έτερη κλίση του, πλην του ποδοσφαίρου;

Γιατί ο Κωνσταντέλιας φέτος, είναι κάτι τελείως διαφορετικό για τον ΠΑΟΚ Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «άλλαξε» και ο ΠΑΟΚ κερδίζει όλο και περισσότερα στοιχεία από το παιχνίδι του.

Η αγάπη για τα μαθηματικά

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά και την τριγωνομετρία. Υπήρξε άριστος μαθητής έως και τη Β’ Λυκείου, με κοφτερό μυαλό, σε τέτοιο βαθμό που ο καθηγητής των μαθηματικών επικοινώνησε με τους γονείς του, προτρέποντάς τους να τον αφήσουν να αφοσιωθεί στις σπουδές του και να βάλει σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, το μονοπάτι είχε ήδη χαραχθεί και τελικά το ποδόσφαιρο «νίκησε» τα μαθηματικά.

Ο διευθυντής των ακαδημιών του «Δικεφάλου», Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, έδωσε μεγάλη μάχη για να φορέσει ο Κωνσταντέλιας τα «ασπρόμαυρα» και τα κατάφερε, κερδίζοντας πρώτα την εμπιστοσύνη της οικογένειας.

«Μας εμπιστεύτηκε και τον εμπιστευτήκαμε. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ όσα έκανε ο κ. Πουρλιοτόπουλος για την οικογένειά μας», παραδέχεται ο Βασίλης Κωνσταντέλιας, θυμούμενος τις αμέτρητες διαδρομές Βόλος – Θεσσαλονίκη, μέχρι να μετακομίσει οριστικά η οικογένεια στην πόλη.

Έτσι, από την αποφασιστικότητα και τις παροχές του ΠΑΟΚ όχι μόνο προς τον παίκτη, αλλά και προς την οικογένειά του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε τον γνώριμο πλέον δρόμο του ποδοσφαίρου και καθώς φαίνεται, αν έπραττε διαφορετικά, θα έχανε το ίδιο το ποδόσφαιρο.