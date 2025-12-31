Ένα νέο «αστέρι» λάμπει στη Βαυαρία για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Όμως, ο Λέναρτ Καρλ είχε γίνει «γνωστός» στον κόσμο, χάρη στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τη Ρέαλ Μαδρίτης!

Το όνομά του: Λέναρτ Καρλ. Πολλοί θα τον γνωρίζουν ήδη. Άλλωστε, τον τελευταίο καιρό έχει «τρελάνει» τους πάντες με τα όσα κάνει!

Μιλάμε για έναν 17χρονο ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή παίζει στην Μπάγερν Μονάχου και ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βενσάν Κομπανί!

Και πώς να μην το κάνει; Έτσι και αλλιώς τα -μέχρι στιγμής- «πεπραγμένα» του είναι ήδη εντυπωσιακά.

This guy is still 17 …



He is already making his mark with starts, goals, and assists in one of the best teams in the world.



𝐋𝐄𝐍𝐍𝐀𝐑𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐋 (𝟏𝟕) will become one of the 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃.



🇩🇪💎pic.twitter.com/81cR1Qxv7v — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 25, 2025

Στο Champions League έχει «γράψει» ήδη τη δική του ιστορία, καθώς είναι ο νεότερος παίκτης των Βαυαρών που έχει σκοράρει! Κι όχι μόνο αυτό, καθώς είναι και ο νεότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα σε τρία σερί ματς της διοργάνωσης.

Τα επιτεύγματά του δεν θα μπορούσαν να μείνουν μόνο σε επίπεδο «αστεριών, αφού είναι στην Bundesliga «πρόλαβε» τους πάντες και έγινε ο νεαρότερος που έχει γκολ και ασίστ σε ένα ματς, αλλά και πέντε συμμετοχές σε τέρματα.

𝑳𝑬𝑵𝑵𝑨𝑹𝑻 𝑲𝑨𝑹𝑳 🌟 𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒅𝒓𝒊𝒃𝒃𝒍𝒊𝒏𝒈 💫 pic.twitter.com/mAAryehbVa — FC Bayern München (@FCBayern) December 11, 2025

Όλα αυτά από μόνα τους θα είναι μάλλον αρκετά, για να καταλάβουμε, γιατί πλέον είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του.

Ωστόσο, ο Λέναρτ Καρλ είχε γίνει «γνωστός» στο ποδοσφαιρικό κοινό, χάρη σε ένα βιντεάκι στο Twitter, αλλά και τα όσα δεν έκανε στη Ρεάλ Μαδρίτης!

𝗟𝗘𝗡𝗡𝗔𝗥𝗧 𝗞𝗔𝗥𝗟 — 𝗧𝗛𝗘 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗧𝗢 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗖𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗨𝗖𝗟 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 💎 pic.twitter.com/AO4BpiTxKy — 433 (@433) December 9, 2025

Ρεάλ ή Άιντραχτ; Τελικά Μπάγερν!

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω, όταν ο Γερμανός ποδοσφαιριστής ήταν ακόμα σε αρκετά πρώιμη ηλικία.

Στα 13 του είχε «τρελάνει» τους πάντες, αλλά στο futsal! Ένα βίντεο έδειχνε ένα ξανθό αγοράκι να πετυχαίνει ένα απίστευτο γκολ. Έκανε κοντρόλ με τακουνάκι στον αέρα και με ένα βολέ είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης!

Πού να ξέραμε, ότι μερικά χρόνια αργότερα θα μιλάμε για το νέο «next big thing» του γερμανικού ποδοσφαίρου.

This Goal went viral in 2019.



The Goalscorer? 𝐋𝐄𝐍𝐍𝐀𝐑𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐋.



He was from Eintracht Frankfurt’s youth academy and joined Bayern Munich in 2022/23.



🇩🇪✨



pic.twitter.com/llOx7uiBep — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 23, 2025

Ωστόσο, η ιστορία του δεν σταματάει εκεί. Πριν από μερικά χρόνια, ο Λέναρτ Καρλ ήταν έτοιμος να αφήσει την πατρίδα του. Κι αυτό, γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης τον «κάλεσε».

Ο ίδιος είχε πάει στην Ισπανία «πόζαρε» με τα χρώματα της «βασίλισσας». Όμως, το deal «ναυάγησε», γιατί η οικογένειά του μπήκε μπροστά, καθώς πίστευε πως δεν μιλάμε για μία μεταγραφή που θα γίνει για το ταλέντο του γιου τους, αλλά λόγω ατζέντηδων!

Μάλλον, μερικά χρόνια αργότερα, θα βλέπουν την απόφασή τους και δεν θα το μετανιώνουν!