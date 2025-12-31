Το όνομά του: Λέναρτ Καρλ. Πολλοί θα τον γνωρίζουν ήδη. Άλλωστε, τον τελευταίο καιρό έχει «τρελάνει» τους πάντες με τα όσα κάνει!
Μιλάμε για έναν 17χρονο ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή παίζει στην Μπάγερν Μονάχου και ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βενσάν Κομπανί!
Και πώς να μην το κάνει; Έτσι και αλλιώς τα -μέχρι στιγμής- «πεπραγμένα» του είναι ήδη εντυπωσιακά.
Στο Champions League έχει «γράψει» ήδη τη δική του ιστορία, καθώς είναι ο νεότερος παίκτης των Βαυαρών που έχει σκοράρει! Κι όχι μόνο αυτό, καθώς είναι και ο νεότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα σε τρία σερί ματς της διοργάνωσης.
Τα επιτεύγματά του δεν θα μπορούσαν να μείνουν μόνο σε επίπεδο «αστεριών, αφού είναι στην Bundesliga «πρόλαβε» τους πάντες και έγινε ο νεαρότερος που έχει γκολ και ασίστ σε ένα ματς, αλλά και πέντε συμμετοχές σε τέρματα.
Όλα αυτά από μόνα τους θα είναι μάλλον αρκετά, για να καταλάβουμε, γιατί πλέον είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του.
Ωστόσο, ο Λέναρτ Καρλ είχε γίνει «γνωστός» στο ποδοσφαιρικό κοινό, χάρη σε ένα βιντεάκι στο Twitter, αλλά και τα όσα δεν έκανε στη Ρεάλ Μαδρίτης!
Ρεάλ ή Άιντραχτ; Τελικά Μπάγερν!
Γυρνάμε τον χρόνο πίσω, όταν ο Γερμανός ποδοσφαιριστής ήταν ακόμα σε αρκετά πρώιμη ηλικία.
Στα 13 του είχε «τρελάνει» τους πάντες, αλλά στο futsal! Ένα βίντεο έδειχνε ένα ξανθό αγοράκι να πετυχαίνει ένα απίστευτο γκολ. Έκανε κοντρόλ με τακουνάκι στον αέρα και με ένα βολέ είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης!
Πού να ξέραμε, ότι μερικά χρόνια αργότερα θα μιλάμε για το νέο «next big thing» του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Ωστόσο, η ιστορία του δεν σταματάει εκεί. Πριν από μερικά χρόνια, ο Λέναρτ Καρλ ήταν έτοιμος να αφήσει την πατρίδα του. Κι αυτό, γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης τον «κάλεσε».
Ο ίδιος είχε πάει στην Ισπανία «πόζαρε» με τα χρώματα της «βασίλισσας». Όμως, το deal «ναυάγησε», γιατί η οικογένειά του μπήκε μπροστά, καθώς πίστευε πως δεν μιλάμε για μία μεταγραφή που θα γίνει για το ταλέντο του γιου τους, αλλά λόγω ατζέντηδων!
Μάλλον, μερικά χρόνια αργότερα, θα βλέπουν την απόφασή τους και δεν θα το μετανιώνουν!