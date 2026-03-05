Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς «σκαρφαλώνει» διαρκώς σε παγκόσμια κατάταξη, αποτελώντας έναν εκ των κορυφαίων «δημιουργών».

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί με διαφορά έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, στη φετινή σεζόν.

Ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» μοίρασε ακόμα μία ασίστ στο ματς με την Κηφισιά στη Νίκαια (04/03, 1-4) και πλέον, έφτασε αισίως τις 17 σε όλες τις διοργανώσεις.

Ένας αριθμός που σίγουρα εντυπωσιάζει και μάλιστα, τοποθετεί τον Ζίβκοβιτς μεταξύ των κορυφαίων δημιουργών παγκοσμίως!

Εδώ και αρκετό καιρό, ο Σέρβος είχε εισέλθει στο Top-15 των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες ασίστ, μαζί με τον Χρήστο Τζόλη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Πλέον, όμως, έχει «σκαρφαλώσει» ακόμα ψηλότερα, φτάνοντας μέχρι την 6η θέση! Εκεί, με τις 17 ασίστ που έχει μοιράσει σε 38 παιχνίδια, ισοβαθμεί με τους Τζόρνταν Έβανς, Ντούσαν Τάντιτς και Φακούντο Άλβαρες.

Μάλιστα, ο Ζίβκοβιτς, σε περίπτωση που συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, αφού η απόσταση από τη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, όπου βρίσκεται ο Λιονέλ Κόιρα, είναι μόλις τρεις ασίστ.

Η κορυφή φαντάζει αρκετά δύσκολη. Εκεί είναι ο Μάικλ Ολίζε, ο οποίος έχει «φτιάξει», έως τώρα, 25 γκολ σε 36 ματς με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.