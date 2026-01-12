Ο Ολυμπιακός έχει βρει στο πρόσωπο του Μεχντί Ταρέμι έναν παίκτη, που έχει απλοποιήσει την υπόθεση γκολ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι το Σάββατο (10/01, 0-2), νικώντας τον Ατρόμητο με πρωταγωνιστή τον Μεχντί Ταρέμι.

Ο Ιρανός στράικερ, ελλείψει και του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο, πήρε φανέλα βασικού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου, ο Ταρέμι αρχικά «έφτιαξε» το πρώτο γκολ για τον Ζέλσον Μαρτίνς, πριν πάρει ο ίδιος την «σκυτάλη» για τη συνέχεια.

Αφού πήρε την πάσα από τον Τσικίνιο, με μία πολύ όμορφη ενέργεια απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και «έσκαψε» την μπάλα πάνω από τον Κοσέλεφ, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Σε γενικές γραμμές, το ματς του Σαββάτου (10/01) αποτελεί μία «γεύση» από τη γενικότερη εικόνα του έμπειρου επιθετικού τη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει βρει στο «πρόσωπό» του έναν «killer».

Μέχρι στιγμής, ο Μεχντί Ταρέμι μετρά σε όλες τις διοργανώσεις 21 συμμετοχές. Για την ακρίβεια, έχει πατήσει στο χορτάσει για 1030 αγωνιστικά λεπτά, σε Stoiximan Super League, Champions League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Σούπερ Καπ. Σε αυτά, έχει πετύχει ήδη 13 γκολ, έχοντας και 3 ασίστ.

Πώς «μεταφράζονται», όμως, οι συγκεκριμένοι αριθμοί; Ο Ιρανός έχει συνεισφορά σε γκολ των Πειραιωτών ανά 64 λεπτά συμμετοχής! Είτε σκοράροντας, είτε δημιουργώντας τις συνθήκες για τους συμπαίκτες του.

Πρόκειται για ένα απίστευτο ποσοστό, ιδίως εάν αναλογιστούμε τη σημασία του, για την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι, επί της ουσίας, έχει απλοποιήσει την υπόθεση «γκολ» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενώ με την απουσία του Ελ Κααμπί, η συγκεκριμένη διαπίστωση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.