Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου, ήταν ξεκάθαρος ως προς τα στοιχεία που θέλει να αποκτήσει ξανά η ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, έφυγε με το «διπλό» από το Περιστέρι. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε του Ατρόμητου με 2-0 (10/01), επιστρέφοντας, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές των «ερυθρολεύκων» ήταν ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Μεχντί Ταρέμι, οι οποίοι σκόραραν και τα δύο γκολ για την ομάδα τους.

Ο Βάσκος τεχνικός, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην κάμερα των καναλιών Novasports, αναφέρθηκε στα δύο στοιχεία που θέλει να δει ξανά από τους παίκτες του, τα οποία δεν είναι άλλα από την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι συμπλήρωσε 99 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τα 100 να έρχονται στο επερχόμενο ματς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς: «Ήταν καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε 2-3 ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ, ώστε να πιέσουμε τον αντίπαλο. Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, όχι τόσο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει».

Για τους παίκτες και τις προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά, όπως οι Ταρέμι-Μαρτίνς: «Τους χρειαζόμαστε όλους γιατί έχουμε δύσκολο μήνα μπροστά μας, με δύσκολο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε 1-2 παίκτες, αλλά σε όλους. Είχαμε ανάγκη να επιστρέψουμε στις νίκες. Θέλουμε να αποκτήσουμε ξανά αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη για την δύσκολη συνέχεια».

Για τα 99 του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό: «Είναι απίστευτο, όταν ήρθα δεν πίστευα ότι θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα τόσο γρήγορα, ότι θα κλείσω 99 και θα έχουμε πετύχει τόσα πολλά. Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, έχουμε θέσει κάποιους στόχους, την Τετάρτη ελπίζουμε να προκριθούμε, για να επαναλάβουμε ό,τι και πέρσι. Μετά ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για τους στόχους μας».