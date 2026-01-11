Η Βαλένθια μοιάζει σαν… φάντασμα του εαυτού της. Η ανησυχητική εικόνα της τελευταίας 7ετίας και ο φόβος να επιστρέψουν οι «νυχτερίδες» σε… μελανό σημείο της ιστορίας τους.

Η φετινή σεζόν της Βαλένθια αποτελεί «εφιάλτη» για κάθε οπαδό της. Η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, μοιάζει πλέον σήμερα σαν μία πολύ μακρινή ανάμνηση.

Οι «νυχτερίδες» αποτελούν ένα… φάντασμα του εαυτού τους. Μετά από 19 αγωνιστικές στη La Liga, βρίσκονται στη 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μόλις 17 βαθμούς. «Φλερτάρουν» σταθερά με τη ζώνη του υποβιβασμού και όπως είναι λογικό, αυτό δεν αρέσει καθόλου στους φιλάθλους της.

El escudo del Valencia merece respeto. Esta afición no se rinde y el Valencia CF se defiende.



Porque quien ama estos colores no se calla.

PORQUE EL VALENCIA SOMOS NOSOTROS. pic.twitter.com/v6jWeTNoqD — Curva Nord Valencia (@CN10_VLC) January 3, 2026

Στην πραγματικότητα, όμως, η ανησυχητική εικόνα της Βαλένθια δεν αφορά μόνο τη φετινή χρονιά. Το συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον την τελευταία 7ετία, όπου η ισπανική ομάδα είναι μακριά από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που συνήθιζε να έχει στην Ιβηρική χώρα.

Από την αγωνιστική περίοδο 2019-20 και μετά, οι «νυχτερίδες» έχουν «ταβάνι» τη 9η θέση, στην οποία τερμάτισαν σε δύο περιπτώσεις. Γενικότερα, έχουν περιοριστεί στη μέση της βαθμολογίας, όμως φέτος μοιάζουν να κινδυνεύουν μέχρι και με υποβιβασμό.

Αυτό το σενάριο αποτελεί έναν πραγματικό «εφιάλτη» για την ιστορική ισπανική ομάδα. Η Βαλένθια, από την στιγμή που έκανε το ντεμπούτο της στην κορυφαία ισπανική κατηγορία, πίσω στο μακρινό 1931, έχει υποβιβαστεί μόλις μία φορά.

Το 1986-87, είχε βρεθεί στη Segunda Division, όμως δεν έμεινε για πολύ καιρό μακριά από τα «μεγάλα σαλόνια». Πήρε την πρωτιά και επέστρεψε άμεσα στη La Liga, για να αποκτήσει σταδιακά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ή μάλλον, κάτι παραπάνω, αφού έφτασε σε δύο τελικούς Champions League (2000, 2001) και κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα (2002, 2004), υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο «αιώνιος» φίλαθλος της Βαλένθια έχει την πιο «παραμυθένια», ποδοσφαιρική ιστορία! Η θέση 164 της σειράς 15 στο κέντρο Μεστάγια, θα έχει για πάντα ξεχωριστή σημασία για τη Βαλένθια. Διότι εκεί ακριβώς, βρίσκεται η παντοτινή «καρδιά» του συλλόγου.

Η Βαλένθια έμοιαζε να έχει σταθεροποιηθεί στην πρώτη 6άδα του ισπανικού ποδοσφαίρου, εδώ και αρκετά χρόνια. Το τελευταία διάστημα, ωστόσο, κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έσπασε…

Οι «νυχτερίδες» ταλαιπωρούνται από αγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα. Οι φίλαθλοί της, όμως, δεν παύουν να ελπίζουν, πως κάτι μπορεί να αλλάξει ακόμα και τώρα…

Πάντως, ο απόλυτος στόχος για τη φετινή σεζόν είναι ξεκάθαρος. Η παραμονή στη La Liga, ώστε να μην επιστρέψει ο σύλλογος στο «εφιαλτικό» 1987.