Το ταξίδι του ΠΑΟΚ στην Ισπανία, για να αντιμετωπίσει τη Θέλτα, θα τον φέρει απέναντι σε ένα αρκετά γνώριμο όνομα, στην Ελλάδα! Και όχι, δεν είναι… σύμπτωση.

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα φέρει τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της, στην έδρα της Θέλτα, όπου ίσως μάλιστα, συναντήσει έναν… Ελαμπντελαουί!

Όπως είναι λογικό, δεν πρόκειται για τον άλλοτε αρχηγό του Ολυμπιακού, Ομάρ. Άλλωστε, ο Νορβηγός «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, πριν από μερικούς μήνες.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως πρόκειται απλώς για μία… σύμπτωση! Αντίθετα, υπάρχει αρκετά «στενή» σχέση μεταξύ των δύο.

Ο Τζόουνς Ελαμπντελαουί της Θέλτα είναι ξάδερφος του πρώην ποδοσφαιριστή των «ερυθρολεύκων»!

Στα 19 του χρόνια, δοκιμάζει για πρώτη φορά την «τύχη» του μακριά από τη Νορβηγία, καθώς έγινε κάτοικος Βίγκο, τον περασμένο Ιανουάριο. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθεί να ανοίξει τα «φτερά» του, ώστε να «χτίσει» την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ίδια «εκκίνηση» με… Ζαφείρη

Σε αυτό το σημείο, εντοπίζεται ακόμα ένα γνώριμο όνομα. Ένας ποδοσφαιριστής για την ακρίβεια, που σε λίγους μήνες θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ!

Όπως είναι γνωστό, ο Χρήστος Ζαφείρης, που αποτελεί μεταγραφή-ρεκόρ του «Δικεφάλου του Βορρά», στο ξεκίνημά του στη Νορβηγία, είχε βρεθεί στην ακαδημία της Βαλερένγκα. Ενσωματώθηκε στις ομάδες νέων της από το 2016.

Από τoν ίδιο σύλλογο, λοιπόν, ξεκίνησε και ο Τζόουνς Ελαμπντελαουί, που «μπήκε» στα τμήματα υποδομών της Βαλερένγκα, το 2017!

«Είναι ένας ηγέτης, έχει πάρει σωστές αποφάσεις»: Ο προπονητής που ανέδειξε τον Ζαφείρη, στο Ole! Ο άνθρωπος που έφερε τον Χρήστο Ζαφείρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αποκαλύπτει στο Ole, γιατί τον ξεχώρισε. Τα δυνατά στοιχεία, το μέλλον και η σωστή επιλογή με τον ΠΑΟΚ.

Βέβαια, ο Ζαφείρης αποχώρησε το 2020, ενώ ο νεαρός εξτρέμ, που αγωνίζεται και ως επιθετικός, παρέμεινε έως την στιγμή που πήρε τη μεταγραφή του στη Θέλτα, έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο νεαρός μπορεί να μην έχει «πάρει», έως τώρα, αρκετά παιχνίδια στη La Liga, όμως ο ΠΑΟΚ ίσως τον βρει απέναντί του. Και αυτό, διότι ο Ελαμπντελαουί είχε ξεκινήσει ως βασικός, απέναντι στη Στουτγκάρδη, στο ματς της 1ης αγωνιστικής του Europa League!