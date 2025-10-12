Ο Ράσμους Χόιλουντ έχει ξαναβρεί τον εαυτό του στη Νάπολι και δείχνει πως αποτελεί κίνδυνο για την Εθνική Ελλάδας, στο ματς με τους Δανούς.

Η «αναγέννηση» του Ράσμους Χόιλουντ είναι γεγονός. Ο Δανός σέντερ φορ μετακόμισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2023, όμως στη διετία που παρέμεινε στους «κόκκινους διαβόλους» δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την… κατάρα του αγγλικού συλλόγου.

Συνολικά, μέτρησε 26 παιχνίδια με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, αλλά ποτέ δεν βρήκε τον καλό του εαυτό. Σταμάτησε στα 26 γκολ, ενώ μοίρασε 6 ασίστ, πριν πάει στον επόμενο προορισμό της καριέρας του.

Η Ιταλία ήταν η χώρα που επέλεξε ο Χόιλουντ, για να επιχειρήσει να επιστρέψει σε ένα μονοπάτι, που είχε εμπιστευθεί ξανά στο παρελθόν. Έναν δρόμο, που θα του θύμιζε ξανά, όσα είχε πετύχει.

Ο 22χρονος επιθετικός, λοιπόν, μετακόμισε στη Νάπολι, ως δανεικός. Μάλιστα, στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, υπάρχει όρος για υποχρεωτική αγορά, σε περίπτωση που οι «παρτενοπέι» προκριθούν στη League Phase του επόμενου Champions League.

Υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε, ο Χόιλουντ έχει θυμηθεί και πάλι τα παλιά. Σε 6 εμφανίσεις με τη φανέλα της Νάπολι, έχει βρει δίχτυα ήδη 4 φορές. Δύο για την Serie A και άλλες δύο για το Champions League.

Μάλιστα, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, χάρισε ουσιαστικά τη νίκη απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς σκόραρε και τα δύο γκολ των Ναπολιτάνων.

Επομένως, είναι λογικό ο νεαρός Δανός, να μετατρέπεται σε άμεσο κίνδυνο για την άμυνα της Εθνικής Ελλάδας, στην επερχόμενη αναμέτρηση με τη Δανία, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (12/10, 21:45).

Άλλωστε, ο Χόιλουντ κατάφερε να βρει δίχτυα και στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, στο Γ. Καραϊσκάκης, όταν είχε διαμορφώσει το τελικό 0-3, έχοντας περάσει στο ματς ως αλλαγή. Κι όλα αυτά, ενώ έρχεται «ζεστός», καθώς απέναντι στη Λευκορωσία (09/10, 0-6) σκόραρε δύο φορές!