Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζουν μαζί μέχρι το καλοκαίρι του 2029! Σε μία «συνταγή» που έχει φέρει πολλούς τίτλους και επιτυχίες.

Ο Ολυμπιακός, μετά από μία σειρά από αποχωρήσεις, έκανε γνωστή και την πρώτη του «κίνηση» για την επόμενη μέρα.

Το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζώκα έληγε. Ωστόσο, μετά τη σεζόν των Πειραιωτών απέμενε μονάχα το τυπικό κομμάτι, ώστε να έχουμε την ανανέωση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα για τα επόμενα τρία χρόνια.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: «ΜΑΖΙ με τον κόουτς ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, ΜΑΖΙ με τον κόουτς συνεχίζουμε»



ΓΙΩΡΓΟΣ… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 25, 2026

Και έτσι έγινε, με τον Έλληνα τεχνικό να βάζει την υπογραφή του, σε ένα νέο συμβόλαιο που θα τον «δέσει», μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Σε μία «συνταγή» που στην εποχή Αγγελόπουλων έχει φέρει πολλούς τίτλους και επιτυχίες.

Με μία γρήγορη ματιά στο «παλμαρέ» του Ολυμπιακού από το 2009 που είχαμε και την αλλαγή «σκυτάλης» στο διοίκηση να είναι αρκετή, για να το καταλάβει κανείς.

Το 70% των τίτλων έχουν το ίδιο «ονοματεπώνυμο»

Οι Πειραιώτες μπήκαν σε μία νέα «εποχή», από όταν τα δύο αδέρφια αποφάσισαν να ασχοληθούν πιο ενεργά στο διοικητικό κομμάτι.

Ενδεικτικό αυτού, πως μετρούν ήδη 20 τίτλους, ενώ πριν από εκείνα τα χρόνια είχαν 17! Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες επιτυχίες «κρύβουν» και τον ίδιο άνθρωπο πίσω από τον πάγκο του κλαμπ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αν εξαντλήσει όλο το χρονικό διάστημα του νέου του συμβολαίου, τότε θα «κλείσει» 11.5 έτη στον Ολυμπιακό.

Olympiacos signed a three-year contract extension with Georgios Bartzokas 🙌🔴



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Τα περισσότερα από κάθε άλλον προπονητή, που έχει περάσει στα χρονικά από τους «ερυθρόλευκους».

Η πρώτη γνωριμία έγινε με μεγάλες επιτυχίες, αφού οι Πειραιώτες κατέκτησαν το 2013 τη Euroleague, αλλά και το Διηπειρωτικό Κύπελλο της ίδιας χρονιάς.

Πέρασαν αρκετά χρόνια, για να δούμε τον Έλληνα τεχνικό, να κατακτάει κάποιον τίτλο στο Λιμάνι.

Για την ακρίβεια, το 2022 ο Ολυμπιακός «σάρωσε» όλους τους εγχώριους τίτλους, κατακτώντας το Κύπελλο, το πρωτάθλημα, αλλά και το Super Cup.

Από τότε, έχουν «ακολουθήσει» δύο Κύπελλα (2023, 2024), τρία πρωταθλήματα (2023, 2025, 2026), αλλά και τρία Super Cup (2023, 2024, 2025)!

Και όλα αυτά, ενώ 13 χρόνια αργότερα έφτασε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Επομένως, φτάνουμε τους 14 τίτλους και στις δύο θητείες του Έλληνα τεχνικού.

Τι σημαίνει αυτό; Πως έχει στην «κατοχή» του το 70% των τίτλων, από όταν ανέλαβαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Σε μία συνεργασία που έχει «συνοδευτεί» δεδομένα με πολλές επιτυχίες και μέχρι το 2029 θα έχει την ευκαιρία για ακόμα περισσότερες.

Οι τίτλοι στην εποχή Αγγελόπουλων στον Ολυμπιακό:

Τρεις Euroleague (2012, 2013*, 2026*)

Ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013*)

Eπτά Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2015, 2016, 2022*, 2023*, 2025*, 2026*)

Πέντε Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2022*, 2023*, 2024*)

Τέσσερα Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025)*

*Οι τίτλοι με τον Γιώργο Μπαρτζώκα