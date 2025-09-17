O Νταβίντ Λουίζ δηλώνει ξανά «παρών» στο Champions League. Η επιστροφή του θα γίνει σε ένα γήπεδο, που «πανηγύρισε» για πρώτη φορά, αλλά έζησε και έναν «εφιάλτη»!

Όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League! Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βγάλουν εις πέρας την πρώτη τους «αποστολή», απέναντι σε μία… πρωτάρα.

Η Πάφος ζει το δικό της «παραμύθι». Όταν ξεκίνησε στον 2ο προκριματικό γύρο, κανείς δεν θα περίμενε πως θα μπορέσει να «χωθεί» στη League Phase.

Ωστόσο, κόντρα στα… προγνωστικά έκανε το «μπαμ» και είναι έτοιμη για το ντεμπούτο της στη μεγάλη διασυλλογική διοργάνωση.

Μαζί της υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής, που έχει φάει με το… κουτάλι τα γήπεδα του Champions League! Οι Κύπριοι, πριν από λίγες εβδομάδες, απέκτησαν τον Νταβίντ Λουίζ σε μία μεταγραφή, που έκανε «θόρυβο» σε όλο τον κόσμο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βραζιλιάνος επιστρέφει σε ένα γήπεδο, όπου έχει ανάμεικτα συναισθήματα, από την πρώτη του επίσκεψη. Ναι μεν είχε «πανηγυρίσει» την πρώτη του φορά στην καριέρα του, αλλά είχε ζήσει έναν «εφιάλτη»!

Ο Νταβίντ Λουίζ τα έζησε όλα στην πρώτη επίσκεψη στο Γ. Καραϊσκάκης

Γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω. Πιο συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου του 2008. Τότε, ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την Μπενφίκα για την 3η αγωνιστική του UEFA Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν… καταιγιστικοί. Έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχαν μία μεγάλη νίκη.

Το «πάρτι» ξεκίνησε από το νωρίς, καθώς οι Πειραιώτες ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0 στο 24ο λεπτό, με τους Λουτισάνο Γκαλέτι, Χρήστο Πατσατζόγλου και Ντιόγκο να σκοράρουν από μία φορά.

Στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-1, με τον Ντιόγκο να βάζει ακόμα ένα γκολ στο «βιογραφικό» του και τον Φερνάντο Μπελούτσι να βλέπει το όνομά στον πίνακα των σκόρερ.

Ποιος ήταν ο μοναδικός σκόρερ της Μπενφίκα; Ο Νταβίντ Λουίζ! Ο Βραζιλιάνος αμυντικός -τότε- ήταν ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Τα χρόνια πέρασαν και ο νυν παίκτης της Πάφου έγινε ένας από τους καλύτερους στόπερ του κόσμου.

Ωστόσο, θα θυμάται για πάντα το Γ. Καραϊσκάκης. Κι αυτό, γιατί κόντρα στον Ολυμπιακό πέτυχε το πρώτο του γκολ, σε επίπεδο ανδρών, βάσει Transfermarkt!

Παρ’ όλα αυτά, είχε ζήσει και έναν «εφιάλτη», καθώς η ομάδα του δεν «γλύτωσε» τη… βαριά ήττα!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα γκολ του Νταβίντ Λουίζ, βάσει Transfermarkt.