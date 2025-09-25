Η «οικογένεια Χέσκι» είχε την… τιμητική της στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Χάντερσφιλντ (24/09, 0-2), με τους γιους του Εμίλ να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους!

H Mάντσεστερ Σίτι με μία «επαγγελματική» νίκη μπόρεσε να περάσει στον 4ο γύρο του Carabao Cup.

Μπορεί ο αγώνας απέναντι στη Χάντερσφιλντ (24/09, 0-2) να «ξεχαστεί» γρήγορα, αλλά η «οικογένεια Χέσκι» θα τη θυμάται για πάντα.

Όλοι γνωρίζουμε τον Εμίλ Χέσκι. Έναν ποδοσφαιριστή, που «έλαμψε» τα προηγούμενα χρόνια -κυρίως- στην Premier League.

Ωστόσο, τα χρόνια έχουν περάσει. Πλεόν, δεν «προκαλεί» τρόμο τις αντίπαλες άμυνες, ούτε παίζει με τη φανέλα της Λίβερπουλ ή της Αγγλίας. Από το 2016 έχει πει «αντίο» στο ποδόσφαιρο, ενώ -αυτή τη στιγμή- είναι σύμβουλος διαχείρησης στον Απόλλων Λεμεσού!

Όμως, ήρθε η ώρα, που τα παιδιά του, του «έκλεψαν» λίγο από τη… δόξα του και μάλιστα στο ίδιο ματς!

Τζέιντεν και Ρίγκαν στα… χνάρια του μπαμπά

«Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει», έτσι λέει μία γνωστή ελληνική παροιμία και «περιγράφει» την ιστορία των Τζέιντεν και Ρίγκαν!

Μιλάμε για δύο αδέρφια, που ακολουθούν τα… χνάρια του πατέρα τους, που είναι ο Εμίλ Χέσκι! Ο μπαμπάς είδε τους δύο του γιους να κάνουν το ντεμπούτο τους σε επαγγελματικό επίπεδο την ίδια ημέρα!

Στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Χάντερσφιλντ (24/09, 0-2) ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε το «βάπτισμα του πυρός» και στα δύο νεαρά αγόρια.

H αρχή έγινε με τον μεγαλύτερο της «παρέας». Ο Τζέιντεν διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του και μάλιστα είναι ο αρχηγός της Κ21 των «πολιτών».

Στο 76ο λεπτό για την αναμέτρηση του 3ου γύρου του Carabao Cup πέρασε στον αγωνιστικό χώρο! Και λίγες στιγμές αργότερα, «ακολούθησε» ο αδερφός του!

Ο Τζέιντεν μπήκες ως αλλαγή στο 83′ και «μοιράστηκε» μια μοναδική βραδιά με τον αδερφό του και τον μπαμπά να… καμαρώνει! Δύο «πρωτάρηδες» από την ίδια οικογένεια, την ίδια στιγμή στο γήπεδο.

Τη βραδιά κι αυτή για την «οικογένεια Χέσκι»…