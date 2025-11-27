Ποιος ποδοσφαιριστής με πέρασμα από τέσσερις ελληνικές ομάδες, βρέθηκε για έναν χρόνο και στην Μπραν.

ΠΑΟΚ και Μπραν «κοντράρονται» στην Τούμπα (27/11, 19:45), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει φτάσει ήδη στους 7 πόντους και θέλει τη νίκη, για να θέσει «γερές» βάσεις για την πρώτη 8άδα του βαθμολογικού πίνακα.

Η αναμέτρηση απέναντι στη νορβηγική ομάδα φέρνει στην επιφάνεια και έναν άγνωστο «συνδετικό κρίκο» με την Ελλάδα. Έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος φυσικά πια έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά στο παρελθόν είχε αγωνιστεί τόσο στο πρωτάθλημα της χώρας μας, όσο και στην Μπραν.

Matchday 5, what have you got for us? 🤩#UEL pic.twitter.com/4vic6jzZ1W — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025

Πρόκειται για τον Νιογκού Ντεμπά-Νιρέν, έναν σέντερ φορ, με πέρασμα από τέσσερις ελληνικές ομάδες, από το 2001 έως το 2005!

Αρχικά, ήρθε στον ΠΑΣ Γιάννινα, την αγωνιστική περίοδο 2001-02. Έπειτα, την αμέσως επόμενη σεζόν, μετακόμισε στον Άρη, όπου παρέμεινε επίσης για έναν χρόνο.

Το καλοκαίρι του 2003 έκανε ένα μικρό, εξάμηνο διάλειμμα, όπου αγωνίστηκε στη Λέφσκι Σόφιας, πριν γυρίσει και πάλι στην Ελλάδα, για να αγωνιστεί για έξι μήνες στον Παναθηναϊκό. Ακολούθως, ήρθε ο τελευταίος του προορισμός στη χώρα μας, που ήταν η Κέρκυρα, πριν αποχωρήσει οριστικά το καλοκαίρι του 2005.

Μερικά χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2008, πήρε μεταγραφή στην Μπραν. Στη Νορβηγία έμεινε επίσης για έναν χρόνο, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Οντένσε.