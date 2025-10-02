Υπάρχει «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γκόου Αχέντ Ιγκλς; Κι όμως, ένας ποδοσφαιριστής από τα μέρη μας έζησε την «επιστροφή» της από… πρώτο χέρι!

Ο Παναθηναϊκός σε λίγες ώρες δίνει τη δεύτερη του «μάχη» στη League Phase του Europa League. Στόχος του η νίκη, που θα του δώσει ένα σημαντικό βαθμολογικό αβαντάζ εν όψει της συνέχειας.

«Εμπόδιό» του θα προσπαθήσει να σταθεί μία από τις «εκπλήξεις» της διοργάνωσης.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ολλανδίας, μπόρεσε να εξασφαλίσει τη θέση της στον όμιλο στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς πρόσθεσε ένα τρόπαιο στο παλμαρέ της, μετά από 92 ολόκληρα χρόνια!

Μιλάμε για μία ομάδα, που «ζει» από το 1902 και τα τρόπαιά της είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρά την… ηλικία της, για να βρούμε «ελληνικό χρώμα», θα πρέπει να «ψάξουμε» πολύ καλά.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το Transfermarkt, μονάχα ένας ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας έχει φορέσει τη φανέλα της: ο λόγος για τον Γιάννη Φοίβο Μπότο!

𝐆𝐎 𝐀𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐄𝐀𝐆𝐋𝐄𝐒 𝐖𝐈𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐊𝐄𝐑!!!!!!!!!! ❤️💛 pic.twitter.com/30hisQQuSr — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) April 21, 2025

Από τη 2η κατηγορία, στην «επιστροφή»

Ο -τώρα- 24χρονος ποδοσφαιριστής είχε ταξιδέψει στην Ολλανδία το 2021 στην πρώτη του εμπειρία ως δανεικός από την ΑΕΚ.

Τότε, η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ήταν μία ομάδα, που δεν έπαιζε στην Eredivisie! Συγκεκριμένα, ήταν στη 2η κατηγορία της χώρας της, αλλά όχι για… πολύ.



Στο τέλος της σεζόν πανηγύρισε τον προβιβασμό, καθώς η Γκόου Αχέντ Ιγκλς μπόρεσε να «χαιρετήσει» ξανά την Eredivisie, μετά από τέσσερα χρόνια!

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βοήθησε σημαντικά στην άνοδό της. Συγκεκριμένα, σε 21 αναμετρήσεις μέτρησε τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ στην Keuken Kampioen Divisie.

Ο Γιάννης Φοίβος Μπότος παρέμεινε στο κλαμπ και την επόμενη σεζόν, ζώντας την εμπειρία στα κορυφαία «σαλόνια» της χώρας.

Ζαφείρης και Μπότος έκαναν… σεφτέ στα πρωταθλήματα και «έκλεισαν» θέση στα «αστέρια»! (video) Χρήστος Ζαφείρης και Γιάννης-Φοίβος Μπότος κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας τους και «έκλεισαν» θέση στη League Phase του Champions League!

Συνολικά, πρόλαβε να αγωνιστεί με τη φανέλα της ολλανδικής ομάδας σε 47 ματς, έχοντας οκτώ γκολ και τρεις ασίστ.

Κι όμως, μπορεί πολλοί να μην το γνώριζαν, αλλά ένας Έλληνας έχει ζήσει από «μέσα» την «επιστροφή» της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο «υψηλότερο σκαλοπάτι» της Ολλανδίας.