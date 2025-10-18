Ο «εγκέφαλος» του Περιστερίου, Άλβαρο Καρτνένας, ανάγκασε τον Τσους Ματέο να στάξει μέλι γι’ αυτόν. Ποια είναι όμως η ενδιαφέρουσα ιστορία του;

Πόσο σύνηθες είναι για ένα παιδί 23 ετών και κάτι, κολλημένο με την «σπυριάρα» – και είχε λόγο – από μικρό, να έχει κατοικοεδρεύσει ήδη πέρα από την πατρίδα του σε Τσεχία, ΗΠΑ και πλέον Ελλάδα, με γνώμονα την… καψούρα του; Σπάνιο θα έλεγε κανείς, πολλώ δε μάλλον για μη Αμερικανό και δη Ευρωπαίο. Ο Άλβαρο Καρντένας όμως, ό,τι κι αν έκανε, όποιο ρίσκο κι αν λάμβανε, είχε το μπάσκετ και την εξέλιξή στο πίσω μέρος του μυαλού του.

Γεγονός που τον έβαλε στα ραντάρ της Εθνικής Ισπανίας των ανδρών αθόρυβα. Από την παρουσία του στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας για το πρόσφατο Ευρωμπάσκετ και το (ανεπίσημο) ντεμπούτο του – σε φιλικό με τους μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης Γερμανούς – μέχρι τα κολακευτικά λόγια του νυν head coach της «ρόχα», Τσους Ματέο.

Chus Mateo, seleccionador nacional, en @colgadosdelaro: «Hay dos chicos que están haciendo las cosas muy bien, que están en Europa; uno que está en Alemania, Great Osobor, y otro que está en Grecia, Álvaro Cárdenas. Están jugando a muy buen nivel y están llamando a la puerta». pic.twitter.com/792Uho8K2p — Seba J. Martín-Vivaldi (@sebajarillo) October 15, 2025

«Υπάρχουν δύο παίκτες που τα πάνε πολύ καλά στην Ευρώπη. Ο ένας είναι στη Γερμανία, ο Γκρέιτ Όσομπορ, και ο άλλος στην Ελλάδα, ο Άλβαρο Καρντένας. Παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο και χτυπούν την πόρτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τσους Ματέο.

Ο «ιθύνων νους» της νέας, φρέσκιας και καθόλα ελπιδοφόρας προσπάθειας του Περιστερίου, κέρδισε την προσοχή του εκλέκτορα της Εθνικής Ισπανίας από τα πρώτα του κιόλας παιχνίδια με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο οποίος στην πρώτη του απόπειρα ως πρώτος προπονητής λίγους μήνες μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, γνωρίζει άριστα πως να καθοδηγήσει τον Ισπανό γκαρντ.

Ο Καρντένας που είχε ένα γεμάτο καλοκαίρι, αγωνίζεται ως δανεικός από τη Βαλένθια που τον επαναπάτρισε και πιστεύει στο ταλέντο του. Απλώς ήθελε να τον «δανείσει» για έναν χρόνο κάπου που θα έχει χρόνο συμμετοχής και θα πάρει ευρωπαϊκές εμπειρίες πριν τον ρίξει στα… βαθιά.

Ο «αμολητός» στο Περιστέρι Καρντένας, βγάζει για την ώρα… μάτια, με αποκορύφωμα την εμφάνισή του στο Μπιλμπάο απέναντι στην κάτοχο του FIBA Europe Cup, όπου και αναδείχθηκε MVP του ματς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο. Για την Ελλάδα, νεαρός ετών 23. Για την Ευρώπη; Ίσως και next big thing.

Η φράση οπου ηχούσε στα αυτιά του Καρντένας Jr

Το μπάσκετ ήταν ο… προορισμός του από πολλή μικρή ηλικία. Έρεε στις φλέβες του όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων με τα παιδιά προπονητών, παρότι μικρόσωμος. Γεγονός που τον γέμιζε αμφιβολίες αλλά και του έδινε κίνητρο να πιστέψει ότι δεν θα μπορέσε να σταθεί το ύψος του (185cm) εμπόδιο προς την επιτυχία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε, γνωρίζοντας το πεπρωμένο του αφού στο σπίτι του, είχε τον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα της γενέτειράς του (Γρανάδα) στην ACB τη σεζόν 1998-99. Πριν ακόμα δει το πρώτο φως της ημέρας ο Άλβαρο, το 2003.

Βέβαια ποτέ δεν τον πίεσε ο πατέρας του να ακολουθήσει την «πορτοκαλί θεά», όπως έχει παραδεχθεί επαγγελματικά. Εντάχθηκε από μικρός στα τμήματα υποδομής της Γρανάδα και όλα πήραν τον δρόμο τους. Όπλο του; Η επιμονή.

Απόδειξη; Μία ιστορία που είχε φέρει στο… φως για χάρη του κολεγίου του ο πατέρας του πριν από λίγα χρόνια απ’ όταν ήταν 13. «Διάβαζε για πολλές ώρες, είχε νυχτώσει για τα καλά. Τον ρώτησα αν θέλει να φάει κι εκείνος μου απάντησε ‘πρέπει να κάνω προπόνηση πρώτα, αργότερα το φαγητο.»

Ένα μόνο πράγμα του είχε ζητήσει να θυμάται: «Δεν εξαρτάται από σένα αλλά από κάποιον ο οποίος μπορεί να σε εμπιστευθεί.» Και η φρασή αυτή, ηχούσε διαρκώς στα αυτιά του, στριφογυρνούσε στο μυαλό του μέχρι να εξελιχθεί σε προφητεία.

🇪🇸 La actuación completa de Alvaro Cardenas ante el Bilbao Basket:



▪️22 puntos

▪️4 rebotes

▪️2 asistencias

▪️8/10 T2

▪️2/5 T3

▪️1 robo

▪️1 tapón pic.twitter.com/ZEnvMx4zvG — Fran Díaz NBA (@FranDiazzNBA) October 14, 2025

Πάντοτε πρέπει να ανοιχθεί μία χαραμάδα σε πόρτα ίσα ίσα που να μπαίνει φως. Από εκεί και πέρα, το αν αυτή θα κλείσει ή θα γίνει ορθάνοιχτη, εξαρτάται από τον εκάστοτε πρωταγωνιστή της ιστορίας.

Ένας κοντινός φίλος του πατέρα του, ο οποίος διατελεί χρέη σκάουτινγκ για τους Θάντερ πλέον, ήταν εκείνος που του άνοιξε το μονοπάτι φέρνοντάς τον σε επαφή με τον Ζίλμπερτ Έιμπραχαμ. Έναν προπονητή που είχε αφιερώσει αρκετές δεκαετίες της ζωής του, βελτιώνοντας ταλέντα στο ΝΒΑ και ο οποίος πλέον βρίσκεται στο τιμόνι της θυγατρικής ομάδας των Σπερς

Εκείνη την περίοδο, ο Έμπραχαμ βρισκόταν στην Ακαδημία ατομικής βελτίωσης Get Better στην Τσεχία οπότε η επιλογή ήταν μονάχα μία. Να αφήσει ο Άλβαρο Καρντένας την 4η κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος και τον «εύκολο δρόμο», ανηφορίζοντας την Ευρώπη για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Να παίξει στην πρώτη κατηγορία του κολεγιακού στις ΗΠΑ. Μαντέψτε τι έγινε.

Ατέλειωτες ώρες δουλειάς και προπονήσεων. «Μερικές φορές περνούσα οκτώ, δέκα ώρες στο γήπεδο και κάθε μέρα έπρεπε να τον διώχνω», είπε ο Έιμπραχαμ. «Του έλεγα διαρκώς να πάει να κάνει κάτι άλλο. Να πάει να διαβάσει ένα βιβλίο, να πάει μια βόλτα…». Κάποιες φορές τον άκουγε και πήγαινε με συμπαίκτες του σε μία κοντινή παγωμένη λίμνη που έπρεπε να σπάσουν τον πάγο για να την μετατρέψουν σε… πισίνα. Προπονήσεις και υποθερμία, όλα μέρος ενός σχεδίου που δεν είχε προβλέψει όμως την πανδημία που ξέσπασε.

Έπειτα από μία σεζόν εκεί, εξασφάλισε μετά από αρκετό άγχος, υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ και τους «Spartans», όπου έμεινε τρία χρόνια με ισάριθμες συμμετοχές στο τουρνουά του NCAA. Για να φτάσει βέβαια να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και δώσει σάρκα και οστά στα όνειρά του, έπρεπε να τα βάλει με την ισπανική γραφειοκρατία που τον ζόρισε. Σειρά της μητέρας του να… καθαρίσει.

Ο Άλβαρο Καρντένας νόμιζε ότι είχε ξεπεράσει όλα τα αδιανόητα εμπόδια για να παίξει μπάσκετ στην πρώτη Κατηγορία για το Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ τον Ιούνιο του 2021.

Η Ισπανική Πρεσβεία όμως, εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας τον ενημέρωσε ότι δεν τα είχε σκεφτεί όλα.

«Έκλεισε η ισπανική Πρεσβεία στη Βαρκελώνη, οπότε υπάρχει μόνο μία στη Μαδρίτη», δήλωσε ο Καρντένας που είχε για βάση του την Γρανάδα. Τον έλουσε κρύος ιδρώτας. «Δεν υπάρχουν ραντεβού μέχρι τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους και πρέπει να είμαι εδώ τον Αύγουστο».

Ευτυχώς για τον τον ίδιο, το σύστημα λειτούργησε υπέρ του εν τέλει.

Η μητέρα του, Ελίσα Τόρε, ξυπνούσε στις 4 το ξημέρωμα κάθε μέρα ελέγχοντας για ραντεβού, ενώ ο προπονητής του στο Σαν Χοσέ Τιμ Μάιλς, αντάλλαζε μηνύματα με αξιωματούχους της Ισπανικής Πρεσβείας στο Twitter, προσπαθώντας να επικοινωνήσει μέχρι και με βουλευτή. Είχε αποφασίσει να ποντάρει στον Καρντένας.

Και ξαφνικά, μια μέρα άνοιξαν μερικά ραντεβού, βρήκε και ολοκλήρωσε την διαδικασία. «Ήταν θαύμα», έχει πει. Από freshman ακόμα έκανε αισθητή την παρουσία του και παρότι είχε δέσει με τους «Spartans» ήξερε ότι έπρεπε να πάρει μία δύσκολη απόφαση. Να ψάξει αλλού την τύχη του, επιζητώντας τον ανταγωνισμό που δεν μπορούσε να έχει εκεί παίζοντας με τους καλύτερους στην περιφέρεια «Mountain West».

Επόμενος σταθμός το Boise State και οι Broncos την περασμένη σεζόν, τελευταία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα, τελειώνοντας τη σεζόν με 7.1 ασίστ ανά ματς, γεγονός που τον συμπεριέλαβε ανάμεσα στους κορυφαίους πασέρ ολόκληρης της περιφέρειας, χωρίς να αμελεί τις εκτελεστικές του «υποχρεώσεις (11.5 π. σε 34 παιχνίδια).

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η πολύ συμπαθής Βαλένθια με το καινούργιο γήπεδο έσπευσε να τον… καπαρώσει, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον Καρντένας. Στην ανακοίνωση της απόκτησής του, τον χαρακτήρισε έναν εκ των κορυφαίων πασέρ του κολεγιακού, τη σεζόν που μας πέρασε, πριν εξιστορίσει το… μπασκετικό κουβάρι της ζωής του.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Περιστερίου στην οδό Τζον Κένεντυ, φεγγοβολά ένα ατόφιο ταλέντο. Και μπορεί η Ισπανία να έχει προξενήσει πολλά… κόμπλεξ στην μπασκετική Ελλάδα και τους φαν της «σπυριάρας» στα μέρη μας, πλην όμως δεν γίνεται να μην παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη του Άλβαρο Καρντένας. Wanna be μέλους της «ρόχα» τα επόμενα χρόνια, πολλά υποσχόμενου ταλέντου που στα χέρια του Βασίλη Ξανθόπουλου μπορεί να εκτοξευτεί, όπως δείχνει και το ξεκίνημά του.