Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί μάς χάρισε μία απίθανη σκηνή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες!

Ένα επικό σκηνικό έλαβε χώρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με «πρωταγωνιστή» έναν παίκτη του Ατρομήτου!

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 1-0 τον Μπενίν (23/12).

Ωστόσο, από την εν λόγω αναμέτρηση το γεγονός που ξεχώρισε είχε και «ελληνικό χρώμα»! Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League που δηλώνουν «παρών» στη διοργάνωση.

Στο πρώτο ματς της πατρίδας του ξεκίνησε βασικός και δεν έχασε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τι έκανε και προσέφερε άπλετο γέλιο, μόλις σε ένα βίντεο;

Αρχικά, είχε τραυματιστεί και το φορείο είχε μπει μέσα, ώστε να τον βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Samuel Moutoussamy is an interesting character. While his team was leading against Benin, he attempted to waste time by feigning an injury, which forced the referee to summon a stretcher.



As soon as he was carried off the pitch, he rose from the stretcher like the Undertaker and pic.twitter.com/jrtgw0k2CO — sirkings media ⚽ (@sirkings97715) December 23, 2025

Παρ’ όλα αυτά, με το που πέρασε εκτός, σηκώθηκε, έκανε ένα τρεξιματάκι και ξαναμπήκε «μέσα» στην αναμέτρηση!

Στο τέλος του ματς μίλησε για αυτό το γεγονός. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου τόνισε πως ποτέ του δεν ήθελε το φορείο. Όμως, «αναγκάστηκε» να ανέβει, καθώς ο διαιτητής του είπε πως αν δεν το κάνει τότε θα δει την κίτρινη κάρτα, ενώ είχε ήδη μία.

Γι’ αυτό και δεν του έμεινε άλλη επιλογή και μας χάρισε ένα επικό σκηνικό.

🇨🇩 Moutoussamy est trop divertissant



Il s’est levé pour s’allonger sur la civière. Une fois hors du terrain, il s’est relevé comme l’Undertaker prime de la civière et est rapatrié en courant 😭😭😭



C’est un flagrant délit d’arnaque à l’assurance maladie ça mdrrrrrrrrrr pic.twitter.com/WU3T2H1nRB — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 23, 2025

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Σαμουέλ Μουτουσαμί: