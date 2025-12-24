Ένα επικό σκηνικό έλαβε χώρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με «πρωταγωνιστή» έναν παίκτη του Ατρομήτου!
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 1-0 τον Μπενίν (23/12).
Ωστόσο, από την εν λόγω αναμέτρηση το γεγονός που ξεχώρισε είχε και «ελληνικό χρώμα»! Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League που δηλώνουν «παρών» στη διοργάνωση.
Στο πρώτο ματς της πατρίδας του ξεκίνησε βασικός και δεν έχασε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τι έκανε και προσέφερε άπλετο γέλιο, μόλις σε ένα βίντεο;
Αρχικά, είχε τραυματιστεί και το φορείο είχε μπει μέσα, ώστε να τον βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Παρ’ όλα αυτά, με το που πέρασε εκτός, σηκώθηκε, έκανε ένα τρεξιματάκι και ξαναμπήκε «μέσα» στην αναμέτρηση!
Στο τέλος του ματς μίλησε για αυτό το γεγονός. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου τόνισε πως ποτέ του δεν ήθελε το φορείο. Όμως, «αναγκάστηκε» να ανέβει, καθώς ο διαιτητής του είπε πως αν δεν το κάνει τότε θα δει την κίτρινη κάρτα, ενώ είχε ήδη μία.
Γι’ αυτό και δεν του έμεινε άλλη επιλογή και μας χάρισε ένα επικό σκηνικό.