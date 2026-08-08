Κι όμως, η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ αποφάσισε να έχει 1.000 χορηγούς στη νέα της φανέλα. Σε μία κίνηση που έχει και «εξήγηση».

Οι χορηγοί είναι ένα μεγάλο «κεφάλαιο» για τις ομάδες, καθώς κάθε χρόνο βλέπουμε και νέες συνεργασίες.

Μία μεγάλη εισροή χρημάτων πηγαίνει στα ταμεία των συλλόγων, χάρη στα deals που «κλείνουν».

Μία ομάδα από το Περού που είναι στην 3η τη τάξει κατηγορία της χώρας και συγκεκριμένα η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ -ίσως- να το… παράκανε. Για πολλά χρόνια ήταν στο «προσκήνιο», ενώ έχει παίξει μέχρι το και το Copa Libertadores.

Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό «παραθερίζει» στις μικρές κατηγροίες, καθώς έχει πολλά οικονομικά προβλήματα.

🚨😮 Deportivo Municipal in Peru 🇵🇪 added 1,000 sponsors to their shirt in order to overcome a financial crisis.



Each sponsor paid $60 to have their brand on the shirt and it was ENOUGH for them to overcome the crisis. pic.twitter.com/L66iy8L0Jw — Z. 🇵🇰🇨🇦 (@TheFan55_) August 6, 2026

Ο βασικός της χορηγός την ενημέρωσε πως δεν θα συνεχίσει την κοινή τους πορεία.

Το κλαμπ είναι σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και αυτή η είδηση θα μπορούσε να φέρει καταστροφικές επιπτώσεις.

Παρ’ όλα αυτά, σκέφτηκε μία έξυπνη ιδέα. Η νέα της φανέλα έχει 1.000 κουτάκια.

👀Originální nápad‼



ℹ Peruánský klub Deportivo Municipal po ztrátě hlavního sponzora představil unikátní dres s 1 000 různými sponzory. Každý ze sponzorů se navíc stal oficiálním prodejcem klubového merchandisingu a získal možnost využívat hráče k propagaci svého podnikání.… pic.twitter.com/8JdDuY0uea — 93 mins (@93mins_cz) August 8, 2026

Σε κάθε ένα από αυτά υπάρχουν 1.000 διαφορετικοί χορηγοί, η οποία «αγόρασαν» μία θέση έναντι 60 δολαρίων ή αλλιώς 44 λιρών.

Όπως καταλαβαίνει κανείς ενδιαφέρθηκαν κυρίως μικρές εταιρίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν πολλά χρήματα και είχαν ως στόχο τη «διαφήμισή» τους.

🚨🇵🇪 Check out this comeback story from Peruvian football…



After being relegated to Peru's amateur divisions due to severe financial problems, Deportivo Municipal came up with a unique solution: they sold shirt sponsorships for just 200 Peruvian Soles each. 💰



Three months… pic.twitter.com/IidC85tYWE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 29, 2026

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αφορούν «μαγαζιά» που είναι κοντά στην ευρύτερη περιοχή που εδρεύει η ομάδα.

Από αυτή τη νέα ιδέα η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ έχει βάλει στα ταμεία της ήδη 75.000 δολάρια. Σε μία κίνηση που έχει ως πρώτο και μεγαλύτερο στόχο την ανάκαμψή της και την επιστροφή της στα «μεγάλα σαλόνια».