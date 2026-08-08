Οι χορηγοί είναι ένα μεγάλο «κεφάλαιο» για τις ομάδες, καθώς κάθε χρόνο βλέπουμε και νέες συνεργασίες.
Μία μεγάλη εισροή χρημάτων πηγαίνει στα ταμεία των συλλόγων, χάρη στα deals που «κλείνουν».
Μία ομάδα από το Περού που είναι στην 3η τη τάξει κατηγορία της χώρας και συγκεκριμένα η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ -ίσως- να το… παράκανε. Για πολλά χρόνια ήταν στο «προσκήνιο», ενώ έχει παίξει μέχρι το και το Copa Libertadores.
Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό «παραθερίζει» στις μικρές κατηγροίες, καθώς έχει πολλά οικονομικά προβλήματα.
Ο βασικός της χορηγός την ενημέρωσε πως δεν θα συνεχίσει την κοινή τους πορεία.
Το κλαμπ είναι σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και αυτή η είδηση θα μπορούσε να φέρει καταστροφικές επιπτώσεις.
Παρ’ όλα αυτά, σκέφτηκε μία έξυπνη ιδέα. Η νέα της φανέλα έχει 1.000 κουτάκια.
Σε κάθε ένα από αυτά υπάρχουν 1.000 διαφορετικοί χορηγοί, η οποία «αγόρασαν» μία θέση έναντι 60 δολαρίων ή αλλιώς 44 λιρών.
Όπως καταλαβαίνει κανείς ενδιαφέρθηκαν κυρίως μικρές εταιρίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν πολλά χρήματα και είχαν ως στόχο τη «διαφήμισή» τους.
Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αφορούν «μαγαζιά» που είναι κοντά στην ευρύτερη περιοχή που εδρεύει η ομάδα.
Από αυτή τη νέα ιδέα η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ έχει βάλει στα ταμεία της ήδη 75.000 δολάρια. Σε μία κίνηση που έχει ως πρώτο και μεγαλύτερο στόχο την ανάκαμψή της και την επιστροφή της στα «μεγάλα σαλόνια».