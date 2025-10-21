Παραπονεμένα λόγια από πλευράς Ατλέτικο στην UEFA για την μεταχείριση που έλαβε η αποστολή, παραμονές του αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες; Τις πιο λαμπερές διοργανώσεις; Σκόπιμη παράλειψη ή αστοχία και λάθος; Όπως και να έχει η φήμη της… κλασάτης – για τη φιλοξενία της – Άρσεναλ, κλονίστηκε στο «στρατόπεδο» της Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση στο Νησί για την 3η αγωνιστική του UEFA Champions League.

Ως είθισται σε αυτό το επίπεδο και τις εν λόγω διοργανώσεις, η φιλοξενούμενη ομάδα Ατλέτικο Μαδρίτης προπονήθηκε στην έδρα των «Κανονιέρηδων» την προηγούμενη του ματς, επισημάνοντας ένα γεγονός στους ανθρώπους των γηπεδούχων και τους υπεύθυνους του γηπέδου. Την έλλειψη ζεστού νερού στα αποδυτήρια.

Οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε βγήκαν, πήραν μία «γεύση» από Emirates, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη τους προπόνηση και γύρισαν στα αποδυτήρια για να κάνουν μπάνιο και να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους. Το ζήτημα όμως δεν είχε επιδιορθωθεί και ως εκ τούτου, ο Αντουάν Γκριεζμάν και η παρέα του έφυγαν δυσαρεστημένοι για το ξενοδοχείο, σύμφωνα με την Daily και την Marca.

Η παραπάνω ενόχληση μετατράπηκε σε επίσημο παράπονο και προς την UEFA, κάτι περισσότερο από 24 ώρες πριν την πρώτη σέντρα στον αγώνα.

Οι Λονδρέζουν έχουν κάνει το 2/2 για την ώρα στον θεσμό αφού πριν το 2-0 απέναντι στον Ολυμπιακό, είχαν λυγίσει την Μπιλμπάο εκτός έδρας με το ίδιο σκορ ενώ οι Μαδριλένοι θέλουν να τους πιάσουν στους έξι βαθμούς. Η Ατλέτικο προέρχεται από το ευρύ 5-1 κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έπειτα από την ήττα στην πρεμιέρα την οποία υποχρέωσε η Λίβερπουλ.