Όπως φαίνεται, ο Κασεμίρο είχε «ξεγελάσει» τους πάντες για το όνομά του. Γιατί το γράφει… λανθασμένα;

Ο Κασεμίρο είναι γνωστός στο ευρωπαϊκό και φυσικά, στο παγκόσμιο κοινό, εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφερε τον Βραζιλιάνο χαφ στην Ευρώπη, πίσω στο 2013. Έκτοτε, έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα του, ενώ είχε εξελιχθεί σε απαραίτητο «γρανάζι» για τη «Βασίλισσα», πριν μετακομίσει στην Αγγλία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η τροπαιοθήκη του 33χρονου είναι γεμάτη τίτλους. Πέντε φορές κάτοχος Champions League με τη Ρεάλ, 3 τρόπαια της La Liga, 1 Copa Del Rey, 3 ευρωπαϊκά Super Cup, ισάριθμα ισπανικά, ενώ σε τρεις περιπτώσεις ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής με τους «μερένχες».

Δεν σταματά εκεί φυσικά. Είναι κάτοχος του Copa America με την Εθνική Βραζιλίας, ενώ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 1 FA Cup και ένα League Cup. Παράλληλα, έχει προσθέσει και ένα Copa Sudamericana με τη Σάο Πάολο.

Τι θα λέγατε, όμως, εάν μαθαίνατε πως το όνομα Κασεμίρο είναι… ψεύτικο; Κι όμως, ο Βραζιλιάνος, στο παρελθόν, είχε αποκαλύψει πως στην πραγματικότητα, το αληθινό του όνομα έχει μία σημαντικό διαφορά. Είναι Κασιμίρο!

C̶a̶s̶e̶m̶i̶r̶o̶ Casimiro explains that his name is spelt incorrectly on his shirt due to an error early on in his career ❌🙅‍♂️



🤯 “My name is Carlos Henrique Casimiro, with an ‘I’ there, not Casemiro.



🇧🇷 I remember that I played a game for São Paulo and the club got my name… pic.twitter.com/Mlfzc0lhIK — OneFootball (@OneFootball) October 1, 2025

Όλο το λάθος ξεκίνησε από την εποχή, που αγωνιζόταν στη Βραζιλία, με τη φανέλα της Σάο Πάολο. Τότε, είχε γίνει ένα λάθος στη φανέλα του, καθώς αντί για “I”, είχε τυπωθεί στη φανέλα του ένα “E”. Έτσι, αντί για “Casimiro”, στο πίσω μέρος της εμφάνισης έγραφε “Casemiro”.

Το θέμα είναι, για ποιον λόγο επέλεξε να συστηθεί ως «Κασεμίρο». Όπως φαίνεται, καθοριστικό ρόλο σε αυτό, ήταν το γεγονός πως είναι… προληπτικός! Σε εκείνο το ματς, που είχε γίνει το συγκεκριμένο λάθος, είχε πραγματοποιήσει πολύ καλή εμφάνιση και έτσι, αποφάσισε να δώσει στην καριέρα του ένα… λάθος όνομα!

Αναλυτικά, όσα είχε αποκαλύψει ο Κασεμίρο, μιλώντας στο «Football Focus»:

«Με λένε Κάρλος Ενρίκε Κασιμίρο, με ένα «Ι» εκεί, όχι Κασεμίρο.

Θυμάμαι ότι έπαιξα ένα παιχνίδι για τη Σάο Πάολο και ο σύλλογος έγραψε λάθος το όνομά μου. Το έγραψαν με ένα «Ε». Έπαιξα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι και επειδή είμαι προληπτικός, είπα «Δεν χρειάζεται να το αλλάξετε, αφήστε το έτσι, πάνε καλά τα πράγματα».

Έτσι το όνομα έμεινε, αλλά το όνομά μου είναι Κάρλος Ενρίκε Κασιμίρο. Ήταν ένα λάθος που έγινε σε ένα παιχνίδι, αλλά το όνομα έμεινε!».