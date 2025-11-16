Μία viral σκηνή προσέφερε οπαδός της Σαν Λορέντσο, καθώς φαίνεται πως το πάθος για την ομάδα του τον… κέρδισε, «ξεχνώντας» το μωρό που τάιζε!

Ένα viral σκηνικό σημειώθηκε στην Αργεντινή, με μία εικόνα που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει στα γήπεδα!

Η Σαν Λορέντσο φιλοξένησε τη Σαρμιέντο στο γήπεδό της, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του αργεντίνικου πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ από νωρίς και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν λίγο πριν το φινάλε.

Στις εξέδρες του γηπέδου των γηπεδούχων, ένας άνδρας παρακολουθούσε το παιχνίδι κρατώντας στην αγκαλιά του ένα μωρό, το οποίο τάιζε με το μπιμπερό. Η δράση στον αγωνιστικό χώρο, όμως, τον είχε συνεπάρει τόσο, που δεν αντιλήφθηκε πως το παιδί, το οποίο μάλιστα ήταν ντυμένο με τη φανέλα της ομάδας, είχε ήδη χορτάσει.

Το μωρό έσπρωξε το μπιμπερό μακριά, αλλά ο άνδρας δεν πρόσεξε τι συνέβη. Έτσι, το γάλα άρχισε να χύνεται πάνω στα μαλλιά του μικρού, ο οποίος γρήγορα αντιλήφθηκε την κατάσταση και απομάκρυνε το μπουκάλι.

Εν τω μεταξύ, ο φίλαθλος συνέχισε να βλέπει το παιχνίδι σαν να μην τρέχει τίποτα και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πανηγύριζε το γκολ της ομάδας του, χωρίς ακόμη να έχει δώσει προσοχή στο παιδί που κρατούσε!

Δείτε το βίντεο: