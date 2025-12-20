Χαμός στην Τουρκία, με τις αρχές να εξετάζουν μεγάλο σκάνδαλο στο οποίο ίσως και να εμπλέκεται πρόεδρος μεγάλης ιστορικής ομάδας.

Σάλος έχει προκληθεί στη γειτονική χώρα με πληθώρα δημοσιευμάτων να κάνουν λόγο σκάνδαλο το οποίο εξετάζουν οι αρχές και στο οποίο υπάρχουν αναφορές πως εμπλέκονται μεγάλα «κεφάλια» της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά και ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο πρόσωπο ειδικότερα τους τελευταίους μήνες, αφού ανέλαβε τις τύχες – μετά από εκλογές – μεγάλης και ιστορικής ομάδας, με τεράστιο fanbase η οποία αγωνίζεται στις διεθνείς διοργανώσεις.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το αρκετά δημοσιεύματα που έρχονται από την Τουρκία, ανάμεσα σε αυτά το «Turkiye Today» και το «CNN Turk» στις αρχές διέρρευσε ένα εμπστευτικό έγγραφο που κατονομάζει διάφορους ανθρώπους ως εμπλεκόμενους για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης και επεηεργασίας ναρκωτικών και άλλων ουσιών.

Οι τουρκικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή και συνεχιζόμενη έρευνα τις τελευταίες ώρες, φυσικά και στις κατοικίες των υπόπτων. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Σαντετίν Σαράν, δισεκατομμυριούχος μιντιάρχης ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο διαδέχθηκε τον Αλί Κοτς στον διοικητικό θώκο της Φενέρμπαχτσε.

Ο Τουρκοαμερικανός επιχειρηματίας ο οποίος εξελέγη 38ος πρόεδρος πριν από μερικές εβδομάδες, αποκαθηλώνοντας τον άλοτε πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αποχώρησε ως πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ αλλά «πληρώνοντας» την ανομβρία στο ποδόσφαιρο. Στην Τουρκία όπως συμβαίνει και στην Ισπανία, τα μέλη εκλέγουν έναν επικεφαλή για τα δύο προβεβλημένα και ισυχρά τμήματα, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται στην Ελλάδα (ΠΑΕ, ΚΑΕ, Ερασιτέχνης και ούτω κάθ’ εξής).

Για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει εκδοθεί κάποιο ένταλμα σύλλυψης, με τον Σαράν να περνά από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης τις προηγούμενες ώρες – και αφού επέστρεψε από το εξωτερικό – για να καταθέσει.

Η διαρροή ενός ανεπιβεβαίωτου εγγράφου που αναφέρει διάφορα ονόματα ως υπόπτους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανάμεσα σε αυτά ο τηλεπαρουσιαστής Okan Bayulgern και ο Serdar Belgili, έχει προκαλέσει χαμό όπως γίνεται αντιληπτό. Οι λεπτομέρειες της έρευνας παραμένουν περιορισμένες. Οι έρευνες σε ιδιωτικές κατοικίες συνήθως πραγματοποιούνται όταν οι εισαγγελείς αναζητούν στοιχεία που σχετίζονται με ποινικές έρευνες, αν και τέτοιες ενέργειες δεν υποδηλώνουν απαραίτητα ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο Πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε κλήθηκε να καταθέσει στις αρχές ως ύποπτος για συμμετοχή (διακίνηση και επεξεργασία) σε κύκλωμα ναρκωτικών και άλλων ουσιών καθώς και για χρήση εγκαταστάσεών του για τα παραπάνω.