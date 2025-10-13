Μία επική στιγμή μάς χάρισε το Άγιος Δημήτριος – ΠΑΟ Ρουφ, καθώς ένας ποδοσφαιριστής έπαθε… Χοσέ Εμίλιο Φουρτάδο!

Πόσοι θυμάστε τον Χοσέ Εμίλιο Φουρτάδο; Τον ποδοσφαιριστή, που είχε «τσακωθεί» με το Fair-Play!

Τον… ξαναείδαμε, αλλά αυτή τη φορά στα τοπικά της Αθήνας! Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άγιο Δημήτριο και τον ΠΑΟ Ρουφ μάς χάρισε μία σκηνή, που σπάνια βλέπουμε στα γήπεδα!

Ο «Έλληνας» που ήταν τσακωμένος με το fair play! (video) Εννιά χρόνια πέρασε στα μέρη μας, πώς να μην πιάνεται για «Έλληνας» και πώς να ξεχαστεί η… σχέση του με το fair play, τώρα που «έκλεισε» τα 41.

Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες, αφού το σκορ μετά τη λήξη του αγώνα έδειχνε 1-1. Ωστόσο, πολύ πιθανό το ματς να έληγε, με τα δύο κλαμπ να παραμένουν «άσφαιρα»!

Λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ένας παίκτης του ΠΑΟ Ρουφ είχε χτυπήσει, με αποτέλεσμα ο Άγιος Δημήτριος να σταματήσει το παιχνίδι, βγάζοντας την μπάλα σε πλάγιο-άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι πήγαν να τηρήσουν το Fair-Play, αλλά ο Εντιαγέ «κυνήγησε» τη φάση και σκόραρε!

Αμέσως, ξεκίνησε ένα «κυνηγητό», καθώς οι παίκτες του Αγίου Δημητρίου πήγαν να του ζητήσουν εξηγήσεις για αυτήν την ενέργεια.

Μετά από μία μικρή σύρραξη, που υπήρξε στο τέλος η «αψιμαχία» έλαβε «τέλος». Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ Ρουφ, μετά την επανέναρξη του αγώνα δεν έκαναν άμυνα και δέχτηκαν ένα γκολ, ώστε οι δύο ομάδες να είναι ξανά στην απόλυτη «ισορροπία».

Πραγματικά, μία στιγμή που βλέπουμε σπάνια και σίγουρα μας «θυμίζει» τον Χοσέ Εμίλιο Φουρτάδο. Ενός ποδοσφαιριστή, που ήταν «τσακωμένος» με το Fair-Play και το απέδειξε στα ελληνικά γήπεδα!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ του Εντιαγέ, από την κάμερα του «Soccerlive Web tv»: