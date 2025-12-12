Ποιος είπε ότι ακραίες αντιδράσεις έχουν μονάχα οι Βαλκάνιοι ή/και οι Μεσογειακοί λαοί; Ένα γεγονός στην Φινλανδία έρχεται να αποδείξει το αντίθετο.

Ως είθισται στις περιπτώσεις των βορείων γεωγραφικά χωρών της Ευρώπης, ακολουθείται διαφορετικό πρόγραμμα σε σχέση με την υπόλοιπη ήπειρο, λόγω των δυσμενών και δύσκολων καιρικών συνθηκών. Όπερ και εγένετο και στην περίπτωση της Veikkausliiga, πρώτης κατηγορίας επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην… χώρα του Άγιου Βασίλη.

Μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας, η οποία βέβαια έχει να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος εδώ και μία 20ετία, πλην όμως παραμένει η δεύτερη πολυνίκης με εννιά τρόπαια και 12 Κύπελλα στο παλμαρέ της FC Χάκα, συγκέντρωσε 17 βαθμούς στο β΄γκρουπ υποβιβασμού και έπεσε στην β΄εθνική κατηγορία.

Η εξέλιξη αυτή εξόργισε κάποιους νεαρούς «φίλους» της ομάδας, οι οποίοι όμως πέρασαν τα όρια. Την Κυριακή (6/12) και σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων του εξωτερικού, μία μικρή μερίδα πιτσιρικάδων έβαλε φωτιά στο ιστορικό γήπεδο της ομάδας και στη μία (ξύλινη) κερκίδα, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Οπότε ο σύλλογος πέρα από την αγωνιστική ανάταση, πρέπει να βρει ρευστό και στα ταμεία αφού επλήγησε και οικονομικά μετά την απερισκεψία μερικών που έχουν ζητήματα και με τον νόμο πλέον.

