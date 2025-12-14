Από την τιμωρία στον.. έβδομο ουρανό. Στην Αργεντινή το πάθος ξεχειλίζει, το συναίσθημα υπερισχύει. Ακόμα κι αν ο χώρος του (πρωτ)αθλητισμού έχει γίνει μία απύθμενη βιομηχανία με πρωτεύοντα στόχο το κέρδος – όσο και να μην αρέσει αυτό στους ρομαντικούς – υπάρχουν στιγμές που «γλυκαίνουν» το… μηχανικό της κατάστασης και την ωμή πραγματικότητα. Σαν αυτή που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Μετά από 155 ημέρες δράσης στο Clausura, βγήκε νέος πρωταθλητής. Η Εστουδιάντες που μέχρι το 92′ έβλεπε να της… γλιστρά ο τίτλος, ισοφάρισε στις καθυστερήσεις την Ράισνγκ Κλουμπ και μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, επέστρεψε στον «θρόνο» έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια.

Σπουδαίο επίτευγμα αφιερωμένο στον πατέρα του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος έφυηε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες. Ο επωνομαζόμενος «Μικρή μάγισσα». Ένα παιχνίδι που είχε τα πάντα πέρα από πλούσιο θέαμα. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια όμως. Η Ετουδιάντες πέτυχε τον σκοπό της και ο πρόεδρός της, έπλεε σε πελάγη ευτυχίας.

Παρότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το παιχνίδι από τα επίσημα του γηπέδου μετά την εξάμηνη τιμωρία που του είχε επιβληθεί πριν από λίγες εβδομάδες Υπενθυμίζεται πως ο Βερόν τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού έξι μηνών «για κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο», όταν οι παίκτες της ομάδας του παράκουσαν σε αυτό που τους είχε ζητήσει η Ομοσπονδία. Να κάνουν pasillo στους ποδοσφαιριστές της Ροζάριο.

Ίσως καλύτερα για εκείνον όμως έτσι όπως εξελίχθηκε αφού το «έζησε» από μέσα. Ο άλλοτε σκληροτράχηλος μέσος της Ίντερ, παρακολούθησε τον τελικό από τις κερκίδες μαζί με τον κόσμο της ομάδας και πανηγύρισε μαζί του την κατάκτηση.

Φυσικά υπήρξε το επίκεντρο του πάρτι που στήθηκε με την ολοκλήρωση του αγώνα, αφού άπαντες τον έβαλαν στο κέντρο και έγιναν ένα κουβάρι.