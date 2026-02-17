Απλά δεν γίνεται να μπήκε αυτό που έβαλε ο γκαρντ του Δημήτρη Πρίφτη πριν από μερικές ημέρες.

Στον χώρο/συνάφι μας, οι υπερβολές συχνά και οι παρομοιώσεις που υπερβαίνουν το όριο, είναι κομμάτι της καθημερινότητας και της δουλειάς. Πομπώδεις τίτλοι, διθυραμβικά σχόλια. Αυτό που συνένη όμως με τον παίκτη του Δημήτρη Πρίφτη, δεν εμπεριέχει την παραμικρή δόση υπερβολής. Μάλλον το αδικεί.

Ο Έλληνας τεχνικός πέρασε ένα δύσκολο διάστημα στην Ιταλία, λίγες εβδομάδες αφότου έφτασε στον αριθμό ορόσημο των 100 αγώνων στον πάγκο της Ρέτζιο Εμίλια. Ο καλός ο καπετάνιος όμως, ξέρει από φορτούνες.

Ο Δημήτρης Πρίφτης δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του τα ζόρια. Η ομάδα του έχει απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού, μετρώντας τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Στην Εμίλια Ρομάνια, πνέει πλέον αέρας αισιοδοξίας. Με τον στόχο της Ευρώπης (FIBA Europe Cup) να είναι ακόμα ζωνταντός μεταξύ άλλων.

Στο τελευταίο ματς μάλιστα απέναντι στην Βενέτσια όπου το σύνολο του Δημήτρη Πρίφτη πέρασε στα σημεία (81-79) αφού η διπλή προσπάθεια των γηπεδούχων βρήκε σίδερο, η Ρέτζιο Εμίλια πέρα από την ουσία είχε και θέαμα. Σε κρίσιμο μάλιστα σημείο.

Ο Τζέιλεν Μπάφορντ βλέποντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή αφού ο προσωπικός του αντίπαλος είχε γίνει βδέλλα πάνω του, πέρασε την νοητή ευθεία της στεφάνης. Και πιο το πρόβλημα.

Με την τέλεια καμπύλη και μηχανική, βρήκε στόχο σε ένα τελειώμα που άλλες 50 φορές και να το κάνει με αυτές τις συνθήκες και υπό πίεση, δύσκολα θα το πετύχει. Αυτή η μία όμως, ήταν σκέτη απόλαυση.