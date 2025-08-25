Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο γήπεδο της Νιούκαστλ, με τον Άρνε Σλοτ να μην βλέπει το δεύτερο γκολ της ομάδας του!

Η Νιούκαστλ με τη Λίβερπουλ είναι οι ομάδες που «κλείνουν» την αυλαία της 2ης αγωνιστικής στην Premier League.

Στο πρώτο ημίχρονο οι «καρακάξες» έχασαν τις ευκαιρίες, αλλά οι φιλοξενούμενοι βγήκαν «κερδισμένοι»!

Στο 35ο λεπτό, ο Ράιν Χράφενμπεργκ, με ένα πανέμορφο γκολ έκανε το 0-1, για την ομάδα του. Κι ας μην έφτανε αυτό η Νιούκαστλ έμεινε με 10 παίκτες, καθώς ο Άντονι Γκόρντον είδε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου!

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με «μαγικό» τρόπο για τη Λίβερπουλ. Μετά από μία προσπάθεια του Κόντι Χάκπο, η μπάλα στρώθηκε στον Ούγκο Εκιτίκε, που με ένα άψογο πλασέ έκανε το 0-2 μόλις 19 δευτερόλεπτα, μετά τη σέντρα!

Τότε, ήταν που είχαμε και μία επική στιγμή. Ο Άρνε Σλοτ είχε αργήσει να βγει από τα αποδυτήρια! Με το που πάτησε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα του κατάφερε να σκοράρει και ο ίδιος απόρησε πανηγυρίζοντας!

Σίγουρα, μία εξέλιξη, που ούτε ο ίδιος δεν θα περίμενε…

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την… καθυστέρηση του Άρνε Σλοτ: